Marta Riesco rompe con Antonio David: “He aguantado demasiado pero me tengo que tener un respeto a mí”

Marta Riesco celebra su cumpleaños en Madrid este viernes 8 de abril en un conocido restaurante de la capital con la prensa convocada para asistir. Todos los medios estaban expectantes para hacerse con la primera foto oficial de la periodista junto a Antonio David. En el último momento, todos los planes se han truncado debido a la decisión de el ex guardia civil.

Riesco se ha sentado en ‘Ya son las ocho’, donde no ha podido contener las lágrimas nada más empezar el programa: “Llevo batallando muchísimo por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy. Creo a veces en la vida no se puede luchar contra todo, frente a todo y yo he aguantado mucho. He aguantado las críticas de la gente, de los compañeros, de los que apoyaban a su ex. Hoy no ha podido estar ni ha querido estar, y creo que por amor propio no puedo consentirlo más”, ha comenzado diciendo.

Marta Riesco rompe en directo con Antonio David Flores en #YaSonLasOcho8A



▪️El 'ser' no ha acudido a Madrid para la fiesta de cumpleaños de la reportera



“Estoy cansada y tiro la toalla. Lo de hoy ha marcado un antes y un después en la relación. Estoy enamorada de él y me consta que él está enamoradísimo de mí. pero me tengo que tener un respeto a mí y a mi familia.”, desliza una Marta Riesco con la voz quebrada mientras sus compañeros intentan arrojar un halo de luz para despejar qué es lo que realmente pasa y cuál sería el motivo por el que Antonio David no da el carpetazo definitivo a su matrimonio con Olga Moreno.

Después de que hace tan solo unos días vieran la luz sus primeras imágenes juntos en la revista ‘Semana’, todo indicaba que la relación solo haría dar pasos para delante, pero la reportera y colaboradora no ha podido más y ha decidido abandonar la lucha en la que lleva inmersa meses, incluso años. Una decisión que ha comunicado este mismo viernes pero que se viene dada tras una conversación previa y privada entre ambos.