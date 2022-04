El romántico regalo que Antonio David ha enviado a Marta Riesco en su cumpleaños

Marta Riesco está de celebración. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ alcanza hoy los 35 años, tal y como ella misma por fin ha revelado. Su edad siempre ha sido un misterio, y en más de una ocasión se ha quitado alguna cifra cuando se le ha preguntado al respecto. Parece que la periodista está feliz y ya no le importa revelar que está a un lustro de la cuarentena. Parte de esa alegría se la debe a Antonio David, su polémica pareja, que en este día tan especial ha hecho llegar a la redacción del matinal de Telecinco un regalo muy romántico para la nueva mujer de su vida.

Aunque, en un principio, Marta Riesco no ha querido desvelar el presente que le ha llegado de parte de Antonio David, finalmente las cámaras de ‘El programa de Ana Rosa’, han enfocado un precioso y enorme ramo de rosas rojas. Las flores nunca pasan de moda y el malagueño ha querido sorprender así a su pareja. Además, ha incluido una nota en la que se podía leer un mensaje tan escueto como directo: “Te amo”. No cabía duda de que se trataba del ex guardia civil, puesto que ha firmado la breve misiva con sus iniciales: A.D.

jajajaajaaj lo de Marta Riesco es surrealista.

"No voy a enseñar la nota del ramo de rosas".

!!!!MIRA COMO LO COLOCA PARA QUE LA GENTE QUE PASE LO PUEDA VER JAJAAJAJAJA!!!!!#YoMeRebelo5A pic.twitter.com/gEvWElsxq9 — Jero (@Jero20033756) April 5, 2022

Estos últimos meses no han sido nada fáciles para la pareja, que se ha visto sacudida por una vorágine mediática que no tiene pinta de acabar pronto. Marta Riesco ha sido la encargada de dar la cara en el espacio donde trabaja, y lo cierto es que sus intervenciones no han sido nada sencillas. Se ha tenido que enfrentar a sus propios compañeros, incluso a aquellos con los que creía que mantenía una relación cordial. Es el caso de Alessandro Lequio, a quien acusó de haberla “traicionado” tras protagonizar un tenso desencuentro con él en pleno directo.

La bronca fue tan tosca que se comenta que Ana Rosa Quintana estaría muy disgustada con Marta Riesco. La línea del programa que presenta siempre ha sido más comedida que la de otros programas de corazón, y ‘la jefa’ no está dispuesta a consentir que su espacio se convierta en otra corrala. Al menos, así lo aseguró Jorge Javier Vázquez, quien dice conocer a la veterana periodista desde hace veinte años. Según su punto de vista, la pareja de Antonio David tiene los días contados en su puesto de trabajo. “En septiembre no estará”, vaticinó el de Badalona.