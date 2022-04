Britney Spears desvela que está de nuevo embarazada y denuncia el ‘acoso’ de la prensa

“Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”. Con esas palabras, Britney Spears ha anunciado este mismo lunes que espera un nuevo hijo, el primero junto al modelo Sam Asghari, con el que selló su compromiso el pasado 2021 después de cinco años de relación sentimental.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️... Pensé: “Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?” Mi esposo dijo: “¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta 🤪 !!!” Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé 👶🏼... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada 🤰🏼🙈🙈🙈 ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... podría perderlo 😬😬😬😬😬😬... obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero 💴 una foto de mí 📸 como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible 😔… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado” ha escrito junto a esta imagen.

FILE PHOTO: Britney Spears and Sam Asghari pose at the premiere of "Once Upon a Time In Hollywood" in Los Angeles, California, U.S., July 22, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo FOTO: MARIO ANZUONI REUTERS

Primer hijo para Sam pero tercero para la polémica artista internacional, quien estuvo casada en su día con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo a Sean y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente. Fue precisamente a raíz de estos dos embarazos por los que Britney confesó haber padecido esa gran depresión de la que tanto habla y que espera no se vuelva a repetir en esta ocasión.

Cabe destacar que la intérprete de ‘One more time’ manifestó hace unos meses sus deseos de volver a convertirse en madre y formar una familia, pero la negativa de su padre, quien le destruyó la vida, hizo que ese sueño se viese empañado: “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, confesó entonces.