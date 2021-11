Britney Spears revela que, desde hace un mes, está tomando “la medicación correcta”

Gente

Redes Sociales

Más libre que nunca y con el control total de sus propios actos, Britney Spears utiliza las redes sociales para comunicarse con sus más de 37 millones de seguidores que la apoyan y le brindan el cariño que necesita día a día durante estos últimos años tan complicados para la artista.

Esta vez la cantante hacía una sorprendente revelación que no ha dejado indiferente a nadie, y es que ha desvelado que desde hace un mes se encuentra tomando “la medicación correcta”. A través de un post en redes sociales con una imagen de una chimenea, Spears ha compartido el siguiente mensaje: “¡Esa hermosa... agradable... y jodidamente cálida sensación difusa cuando has estado esperando pacientemente durante 13 años para poder vivir tu vida como tú elijas y por fin está aquí!”.

“¡Se sorprenderán porque mis oraciones son bastante poderosas ESPECIALMENTE cuando se toma la medicación correcta hace apenas un mes! ¡Maldita sea puedo rezar.... me siento tan bien por estar aquí! ESTOY AQUÍ... gracias a que no hay médico ni gente de la tutela...”, confiesa. “Ahora espero que en sólo 3 meses haya un cambio para mí... Quién sabe... ¡No voy a dar las gracias a nadie, voy a tirar de Snoopdogg y decir que me agradezco por creer en mí!”, dice en el mensaje de Instagram, que ha sido muy aplaudido por sus fans.