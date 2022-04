Qué fue de José Luis, el ganador de ‘Supervivientes’ que ahora llora la muerte de su mujer

El nombre de José Luis Losa saltó a la luz pública en 2016 cuando participó en ‘MasterChef’, donde quedó en tercera posición. Un año después su nombre cobraría aun más relevancia gracias a su participación en ‘Supervivientes 2017′, donde, en una dura batalla contra Alba Carrillo, logró alzarse con el premio de 200.000 euros gracias a su sencillez y a sus dotes como superviviente, llegando a pescar dieciséis peces en una hora. Además, con su victoria el cocinero demostró que la fama y la popularidad no siempre van ligadas al éxito dentro de un reality.

José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017' FOTO: G3 GTRES

Antes de aparecer en televisión, el protagonista trabajó como pintor industrial, como camionero y también como cocinero. Lo cierto es que hace tan solo unas semanas, y pese a que su nombre habría recuperado de nuevo el anonimato, Losa volvió a cobrar relevancia pública a raíz de un trágico suceso: la muerte de Inma, su mujer, durante el pasado mes de febrero. Ella fue la defensora a ultranza de José Luis durante su andadura en ‘Supervivientes’ y su rostro se convirtió en uno de los más queridos durante los debates del concurso.

“Cuánto te he querido y te querré. Qué injusto. Te quiero y siempre te querré”, escribía José Luis Losa junto a una imagen de su mujer después de que un mes antes fuese Lucía Pariente la encargada de anunciar públicamente la noticia. Un duro revés y una dura pérdida del que siempre ha sido el gran apoyo del ex superviviente, cuyas causas del fallecimiento no han sido desveladas por el protagonista, aunque todo apunta a una enfermedad que no ha logrado superar. El albaceteño sigue roto y le espera un largo camino hasta poder recuperarse de este varapalo, pero, por fortuna, cuenta con el apoyo de su familia y sus seres queridos para seguir adelante.