Ivonne Reyes amenaza con ir a la policía tras las duras palabras de Pepe Navarro: “Vivir con miedo no es vivir”

La tarde de este domingo pasará a la historia para el programa ‘Viva la vida’ y también para la prensa del corazón. Un enfurecido y decidido Pepe Navarro entraba por teléfono de forma inesperada para arremeter contra una Ivonne Reyes que se encontraba en su silla de colaboradora. También contra Vanessa Martín, expareja del comunicador, quien relató recientemente en Telecinco el calvario que vivió junto a Navarro, a quien la Justicia condenó.

“Ivonne Reyes y Vanessa Martín mienten constantemente y no tienen vergüenza. Son dos personas inquinas, repugnantes. ¿Cómo es posible que tengan el morro y la cara, de seguir diciendo eso?”, comenzó diciendo “Atrévete a decirle a tu hijo el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu propio hijo durante toda tu vida. Tienes un morro que te lo pisas”, deslizó un Pepe Navarro visiblemente enfadado. “Ya está bien de tomar el pelo. No sé como estáis ahí haciéndole el coro a esta señora que ha mentido. Hay unos detectives que ella contrató para robarme el ADN . Es muy grave lo que está pasando pero esto no es una broma”, continuaba diciendo ante el silencio y el asombro de Emma García, Diego Arrabal y del resto de colaboradores.

Por su parte, Ivonne Reyes reaccionó minutos después a las palabras del presentador: “Se retrata él solito. Una vez más demuestra el tipo de persona que es. Él mismo se fine, lo caballero, la elegancia y lo profesional que es. Ese gran hombre que tiene dos demandas; una sentencia firme por ser padre de nuestro hijo y otra por faltar a Vanessa Martín”, comentaba la venezolana desde la sala ‘vip’.

Después de digerir y asimilar todo lo sucedido, Reyes ha compartido con sus miles de seguidores un preocupante mensaje a raíz de la intervención de Pepe Navarro. Unas palabras que no han dejado indiferentes a nadie por el contenido de las mismas.

“Buenas noches, voy a intentar dormir, bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la policía, y ahora lo hago por aquí. Segundo paso, como siempre, en la policía. Cualquier cosa que nos pueda pasar, tanto a mi hijo como a mí, ya sabéis por dónde empezar. Lunes 18 de abril 2022 0:55 Madrid. Gracias por estar pendientes”, ha escrito Ivonne en sus historias de Instagram para posteriormente compartirlo también en Twitter. Un mensaje con el que ha incrementado la preocupación por parte de sus seres queridos y conocidos.