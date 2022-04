Kiko Hernández cuestiona el relato de Vanessa Martín y su relación con Pepe Navarro y las redes se le echan encima

Anoche, en ‘Viernes Deluxe’, se sentó Vanessa Martín, la expareja de Pepe Navarro, para relatar, después de 20 años de silencio, la relación que mantuvo con el presentador. Martín ha decidido dar un paso al frente y narrar su versión tras la polémica entrevista del periodista hace unos meses, y, tanto ella como Ivonne Reyes, han querido ponerse firmes frente a la versión de Navarro sobre sus relaciones sentimentales con ambas.

“Teníamos una relación maravillosa hasta que me quedé embarazada”, comenzaba así su entrevista. Su relación se convirtió en un infierno tras ese momento. El idilio comenzó en 1998 y duró tres años, según ha narrado Vanessa Martín. Un noviazgo que Navarro compaginó a la par con su matrimonio con Eva Zaldívar, que se quedó embaraza a la par que Martín.

Vanessa Martín FOTO: Instagram

“Me enamoré locamente de él. Era como el príncipe azul que todo el mundo quiere tener en su vida. Era fantástico conmigo” relató la ex del presentador. Pero, cuando le comunicó que esperaba un hijo de él, Navarro la llevó a su médico de confianza. “Me fie de él. Empecé a ir a ginecólogo y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo”, afirmó. Sin contarle nada, tomó la decisión de ir ella a otro médico privado: “En ese momento me encuentro que el feto está bien pero parece ser que las prácticas no han sido las más habituales. El feto no tenía latido. Mi niño tenia nombre. Yo tenía una gran ilusión por ser madre”. Finalmente, perdió al bebé. “No puedo demostrar que Pepe es el padre porque el niño no ha nacido, pero tengo mis sospechas de lo que pasó con ese niño”, zanjó.

Vanessa Martín relató su último encuentro con Pepe Navarro. “Se me echó encima y me tuvo retenida en la casa durante horas”, asegurando que “le dio una paliza”. “Me coge del cuello para detenerme, casi me ahoga, me da patadas, puñetazos, me deja la cara rota y cuando ve que no puedo respirar para. Me dice que me lo he buscado, que le llevo la límite y no lo puedo llevar a esos límites. Él es consciente de lo que ha pasado, no estaba borracho, y era porque le decía que le dejaba” confesó la ex del presentador. Así terminó su duro relato, no queriendo dar más detalle porque de “hay una sentencia condenatoria”.

Kiko Hernández tirando por tierra el testimonio de una mujer agredida según sentencia judicial porque es amigo de Pepe Navarro.



Y luego va de abanderado del feminismo. MAL. #ViernesDeluxe — Miss Kokoro (@KokoroMiss) April 8, 2022

Un testimonio desgarrador que no ha dejado indiferente a nadie. Ivonne Reyes le ha mostrado su apoyo desde que rompió su silencio pero, algunos colaboradores, como Kiko Hernández, han cuestionado su relato, un hecho que ha revolucionado las redes sociales, tachando el doble rasero del colaborador. “Vengo a dar mi entrevista y no voy a permitir que se ponga en duda que casi me mata de una paliza. No te voy a admitir que me sigas llamando mentirosa”, le contestaba con firmeza Vanessa Martín a Hernández.