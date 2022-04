Pepe Navarro estalla contra Ivonne Reyes en ‘Viva la vida’: “Eres una persona repugnante. Atrévete a decir el nombre del padre de Alejandro”

Esta tarde se ha sentado Ivonne Reyes en ‘Viva la Vida’ para volver a hablar de Pepe Navarro y la paternidad de su hijo Alejandro. Nada más darle la palabra Emma García, ha entrado por teléfono el presentador de televisión para cantarle las cuarenta a la venezolana. Todo el mundo en el plató se ha quedado enmudecido y en silencio, atónitos a la entrada en directo de Navarro contra todos los presentes en el plató.

“Son dos personas inquinas, repugnantes. ¿Cómo es posible que estas personas tienen el morro, la cara, de seguir diciendo eso?”, acusaba Navarro a Ivonne Reyes y a Vanessa Martín. “Atrévete a decirle el nombre del padre. Qué risa da engañar a tu hijo, tenerlo engañado toda tu vida. Tienes un morro que te lo pisas, no tienes cara”, le decía directamente a la venezolana.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro

“Ya está bien de tomar el pelo”, decía el presentador al programa. “No sé como estáis ahí haciéndole el coro a esta señora que ha mentido. Hay unos detectives que ella contrató para robarme el ADN . Es muy grave lo que está pasando pero esto no es una broma”, continuaba diciendo a todos los del plató y cargando contra la cadena, sin tiempo a réplica. “Dejar hablar a esa señora con todo lo que esta diciendo es mentira, no es posible. Además, se alía con la otra sinvergüenza que se llaman Vanessa Martín, que mienten constantemente. No paran de mentir. Ya esta bien de farsa”, decía tajantemente mientras Ivonne Reyes le hacía muecas mientras lo escuchaba.

Emma García, perpleja, le ha preguntado si había entrado para echar la bronca a Telecinco. En el momento más álgido de la discusión, se ha cortado la llamada y, como era de esperar, todos querían hablar con lo ocurrido. “Entiendo el rebote que puede tener Pepe Navarro pero todo el mundo tiene derecho a hablar y a escuchar. Entendemos las dos partes”, decía la presentadora sobre lo sucedido. “No me lo esperaba de Pepe Navarro, ha sido muy desafortunado”, ha lamentado Emma García.