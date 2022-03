Un micro abierto le juega una mala pasada a Emma García

Este sábado, Ana María Aldón, acudía a “Viva la vida”, programa en el que colabora y que está presentado por Emma García, para lanzar varios llamamientos a su marido, José Ortega Cano y para enfrentarse a las declaraciones de Kiko Jiménez en el polígrafo del “Viernes deluxe”. En este programa se recordaron las faltas de respeto que tuvo que soportar Aldón por parte de Gloria Camila y de Rocío Flores. Ante esto, Emma García se mostró muy cómplice con la mujer del extorero y, sin ser consciente de que su micrófono estaba abierto, se pudo escuchar cómo llamaba “niñatas” a la tía y sobrina de la colaboradora.

«Son situaciones que, sinceramente, espero que no las hayas vivido. Lo que ha contado Kiko Jiménez es que se han reído de ti, te menospreciaba… me duele hasta decirlo», expresaba Emma García después de su comentario.

Ana María Aldón y Gloria Camila FOTO: GJN GTRES

Además, Aldón se refirió a las palabras que Rocío Flores le dedicó en “El programa de Ana Rosa”. La diseñadora de moda reconocía que su participación en “Supervivientes” le sirvió para conocerse y darse cuenta de que aunque la hija de Rociíto hacía hincapié en que eran familia, no tenían tanta relación. «La primera parte del concurso fue… tela. Ahí ella tenía una perspectiva y yo tenía otra, pero medicada. Yo fui medicada a la isla, iba con un tratamiento antidepresivo. El programa me ayudó a dejarlo”, aseguraba. Ante estas palabras, Emma reconocía a su compañera que estaba siendo «muy respetuosa». «Estás siendo muy educada, pero esas palabras supongo que no te habrán hecho ninguna gracia», recalcaba la presentadora.

El pasado viernes, Kiko Jiménez confesaba que Gloria Camila Ortega dejó plantada a Aldón en un momento importante en la vida de la diseñadora. La mujer de Ortega Cano le había pedido que hiciera de modelo en su trabajo de fin de carrera luciendo el vestido de novia que había diseñado para esa ocasión. Y a dos días del desfile le dijo que no podría estar presente por motivos de trabajo. Eso obligó a Aldón a modificar las medidas del vestido para adaptarlos a una nueva modelo. El feo de la joven “me sentó muy mal” dijo Ana María a Emma.