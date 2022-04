Olga Moreno toma una drástica decisión profesional tras las imágenes de Antonio David con Marta Riesco

Antonio David y Marta Riesco han dado un paso al frente en las últimas horas. Ambos han sido vistos oficializando de nuevo su relación por las calles de Madrid. Además, la periodista ha compartido por primera vez unas fotografías de los dos juntos en su cuenta personal de Instagram, todo ello debido al 46 cumpleaños del ex guardia civil. “Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan🌟♥️ Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE”, ha escrito junto a la siguiente imagen.

Esta realidad no ha pasado desapercibida para la tercera persona en cuestión ‘implicada’ en este asunto: Olga Moreno. Raquel Bollo, amiga personal de la empresaria, ha sido la encargada de desvelar este sábado en ‘Viva la vida’ la última decisión que habría tomado: “Olga no va a estar en el debate de mañana de ‘Supervivientes’ ni tampoco estará en el cumpleaños de Antonio David”, ha comenzado diciendo. De esta forma se confirma que, aunque la todavía mujer de Antonio David no quiera manifestarse públicamente, sí lo ha hecho en esta ocasión a través de su amiga, a quien habría autorizado para dar la información. “Entendería que el día de su cumpleaños haga una comida con sus hijos pero no entendería que no celebre con su pareja actual por hacerlo con unos amigos”, ha añadido la andaluza.

Aunque Bollo desconoce cuáles son los planes más inmediatos de Olga Moreno, sí ha asegurado que estará presente durante la Feria de Abril de Sevilla, la cual dará comienzo la próxima semana. Allí se reunirá con sus hermanas y su grupo de amigas. Respecto a su futuro como colaboradora de ‘Supervivientes’, habrá que esperar a las próximas semanas para saber si definitivamente acepta asistir o no a uno de los debates para comentar los entresijos de esta nueva edición que promete dar mucho qué hablar.