Raquel Bollo abandona la televisión:“No tengo más fuerzas para seguir”

Raquel Bollo se despide de ‘Viva la vida’. La aún colaboradora ha anunciado que abandona el programa y la televisión después de haber estado toda esta semana en el ojo del huracán mediático por sus supuestas deudas. Para ella, estos últimos días han sido de los más duros de su vida y no está dispuesta a aguantar más en esta situación.

‘Sálvame’ le declaró la guerra a Raquel Bollo y sacó su artillería más pesada para acabar contra ella. El programa publicó las declaraciones del casero de su anterior vivienda que afirmaba que le debía “más de 20.000 euros”. El espacio también ha dejado caer que esta altísima cifra de dinero no es la única que debe, ascendiendo su deuda a un número bastante más elevado.

La diseñadora ha admitido sentirme muy cansada tras esta delicada situación mediática a pesar de sentirse muy a gusto en el programa donde trabaja. “Tengo fuerzas, pero mis fuerzas las quiero gastar en mi vida de fuera”, comentaba Raquel Bollo llorando. La presentadora, Emma García, no ha dudado en apoyar y arropar a la colaboradora, afirmando que ha visto hoy a una mujer “derrotada”.

Raquel Bollo llorando Europa Press

“No tengo más fuerzas para seguir justificando, dando explicaciones... Yo no se las pido a nadie. Soy consciente que hay informaciones, que incluso tienen que salir. Siempre he dado respuesta a todo, pero yo no voy a estar toda mi vida demostrando”, continuaba diciendo la andaluza. “Aunque parezca una mujer fuerte no quiere decir que no me afecte, soy humana y claro que me afecta. Yo voy a mi casa y mis padres no me quieren ni preguntar. Me duele que sufran”, zanajaba la colaboradora sobre su decisión de abandonar su trabajo en televisión.

‘Viva la vida’ se ha volcado con Raquel Bollo y ha decidido no emitir ninguna imagen ni testimonios que han ido saliendo a lo largo de esta semana en otros programas de la cadena. Ningún colaborador tampoco ha querido opinar de todo lo que ha sucecido estos días anteriores con la diseñadora de moda a modo de apoyo y de respeto, posicionándose todos al lado de la colaboradora. ¿Será verdad que es el fin televisivo de Raquel Bollo o ha sido una decisión que ha tomado en caliente?