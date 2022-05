Olga Moreno pisa fuerte: de su distanciamiento con Rocío Flores a su indirecta a Rocío Carrasco

Ya no se calla

Todos los ojos están puestos en Olga Moreno desde que se dio a conocer su ruptura con Antonio David Flores y la posterior relación de este con Marta Riesco. Aunque la empresaria andaluza guardó silencio en un principio, finalmente se decidió a dar un paso al frente y concedió una polémica entrevista a una conocida revista del corazón en la que cargó contra el padre de su hija Lola. Sus palabras no sentaron nada bien a la familia, especialmente a Rocío Flores, que manifestó su enfado públicamente. “Estoy decepcionada”, dijo en ‘El programa de Ana Rosa’.

Olga Moreno era consciente de que su entrevista podría dinamitar su relación con la hija de Antonio David Flores. De hecho, no se atrevió a comentarle que había realizado el reportaje hasta dos días antes de su publicación. Aun así, parece que la andaluza está dispuesta a asumir las consecuencias y volverá a romper su silencio próximamente, esta vez, en un plató de televisión. Lo hará en ‘Déjate querer’, tal y como avanzó LA RAZÓN, un programa de Toñi Moreno en el que previsiblemente abordará las polémicas que en los últimos tiempos la han salpicado a ella y a su familia.

Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

La empresaria viene pisando fuerte y parecen no afectarle los desencuentros que sus entrevistas le pueden acarrear. De hecho, según explicó Raquel Bollo recientemente en ‘Viva la vida’, su relación con Rocío Flores no atraviesa por su mejor momento. “La relación no está rota, pero... Ella ha tragado en muchas cosas, y ahora es ella la que necesita su tiempo”, explicó la colaboradora.

No entiende por qué se espera que guarde silencio mientras el resto de implicados en las tramas familiares airean sus versiones en diferentes platós de televisión, y todo apunta a que ya no quiere seguir callada, le pese a quien le pese...

En esta nueva postura que parece haber tomado, Olga Moreno ha hecho toda una declaración de intenciones que podría entenderse como una indirecta a Rocío Carrasco. “Ganas de seguir viva”, apunta la andaluza junto a una fotografía recientemente publicada en su cuenta de Instagram. Su mensaje recuerda al título de la serie documental de la hija de ‘la más grande’, cuyo estreno provocó la tormenta mediática que todavía sacude a su familia. Además, acompaña el texto con tres emoticonos de corazones azules, el tono con el que sus defensores se identifican. ¿Ha nacido una nueva Olga Moreno, dispuesta a dar la cara de una vez por todas?