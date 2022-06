La nueva maga Pop del circo es Yolanda Díaz

Qué malos son los datos cuando no nos favorecen. Ya ha dicho María Jesús Montero en su Andalucía eso de «las encuestas y la madre que las parió». Qué va a ser de ellos si ya no creen ni en Tezanos. Para que la fiesta no decaiga, Yolanda Díaz, Yoli para los íntimos, insinúa que Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, trabaja para la derecha porque ha osado decir algo que aterra al sanchismo: que ahora somos más pobres que antaño, cuando éramos pobres con la luz más barata, y más pobres que seremos aún si no cambian muchísimo las cosas chulísimas (la Yoli dixit) que están haciendo. Todo porque la prologuista de El Capital escucha la voz de Marx desde el Sinaí y levita, fiel a la creencia de que la derecha llena las puertas de la iglesias de mendigos y la izquierda nos pone a todos un yate en el Puerto Banús.

Pero celebremos la llegada a la pista central del circo de la nueva maga Pop, que con los llamados contratos fijos discontinuos (los contratados no contarán como parados cuando estén en el paro) ha descubierto el timo de la estampita o la magia potagia de Juan Tamariz, a elegir. Gran prestidigitadora.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, presenta este lunes en Santiago su propuesta de Manifiesto de la Economía Social FOTO: XOÁN REY EFE

Alberto Núñez Feijóo, después de consultar a sus meigas, la ha acusado de maquillar los números, y ahí le ha dado, porque además de enorme ilusionista, Yolanda Díaz es gran experta en cremas con retinol o resveratrol, aunque la revitalif crema roja de día de L’Oreal es su producto preferido.

Ella sí que sabe sacar conejos de la chistera. Naturalmente, conejos tratados con bótox en la unidad de ginecología estética de La Prairie, la clínica que restaura los chichis de la élite.