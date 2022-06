Yolanda Díaz insinúa que el Banco de España trabaja para la derecha: “Toma partido por otras opciones políticas”

Tras el CNI, por citar el más reciente organismo público objeto de incursión, el Gobierno tiene puesta la diana en el Banco de España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado su intervención en la Comisión . “Voy a ser clara y lamento tener que decir esto. Igual que hay personas que han demostrado que no conocen el carácter estable del contrato fijo discontinuo, me quedo sorprendida de que el Gobernador del Banco de España (Pablo Hernández de Cos) no sabe distinguir entre el empleo y la contratación y esto es bastante grave. Mantendremos las conversaciones precisas, porque si una institución como esta no sabe discernir eso es que no estamos muy bien”, ha indicado.

“Me preocupa que esta institución no hable con los datos. El 92% del empleo nuevo creado es en la empresa privada y es grave que esta institución no conozca este dato. Por tanto, afirmar teniendo un diferencial negativo de empleo público respecto a la UE, lo que ha afirmado me deja perpleja y me parece desacertado. A veces desde instituciones se toma partido por opciones políticas”.

La ministra de Trabajo ha subrayado que “si hubiéramos mantenido el factor de sostenibilidad y la ley de pensiones del PP, imagínense lo que estarían sufriendo los pensionistas con la inflación que tenemos”. “No compartimos lo que ha dicho Hernández de Cos, vamos a revalorizar las pensiones con el IPC real”, ha ramarcado en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.

Pero, no contenta con la andanada, ha proseguido: “Y me preocupa el desconocimiento de quiénes son los pensionistas. S pueden asustar de que de 9,7 millones de pensiones cuántas rentas están en la franja de los 1.000 euros. Debería de conocer esa institución (el BdE) que es un porcentaje ínfimo quienes tienen la pensión máxima. Esa comparativa que se ha hecho de que es una injusticia que quien gana SMI esté así y que un pensionista que gana mucho dinero no se vea perjudicado (por la inflación)... Sus consideraciones (del BdE) no están sujetas al rigor de los datos. Aquí estamos para hacer ciencia”, ha dicho.

Hernández de Cos pidió ayer que el Gobierno y los agentes sociales incluyan a pensionistas y funcionarios en el pacto de rentas para evitar el alza de salarios que provoque un efecto bola de nieve en la inflación, al asegurar que “hay que repartir” el empobrecimiento generalizado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja, De Cos pidió “un acuerdo a nivel nacional” para moderar los márgenes empresariales y evitar subidas de los salarios acorde de la inflación. Además, añadió, las pensiones públicas y sueldos de empleados públicos “deberían incorporarse” a este pacto de rentas, evitando así su revalorización acorde del IPC.

“Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos. Hay una pérdida, y es ineludible. Lo único que podemos hacer es repartirla”, esgrimió Hernández de Cos, quien señaló que si los agentes económicos tratan de eludir esta pérdida “va a provocar una espiral inflacionista que va a generar efectos aún más negativos”.

De Cos reconoció la “sorpresa” del organismo por los últimos datos de la inflación subyacente (4,9%), “más negativa”, dijo, de la esperada por el Banco de España, y que refleja los efectos indirectos al generalizarse más allá de los costes energéticos.

“Estoy más preocupado de lo que estaba hace unos meses”, esgrimió De Cos, insistiendo en que el recorte de previsiones del Banco de España ya se realiza sobre la base de unos efectos de segunda ronda e indirectos poco significativos, algo que un empeoramiento de la situación sería ya poco probable.