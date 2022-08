Pillan a Carlota Corredera en bañador durante su primer verano en el paro

Han pasado casi seis meses desde que se anunció que Carlota Corredera se marchaba de “Sálvame”, siendo este uno de los muchos movimientos que se llevaron a cabo para renovar el formato de Telecinco tras las consecuencias del ‘huracán Rocío Carrasco’.

Carlota Corredera y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

Desde entonces, la presentadora no ha vuelto a dejarse ver en la pequeña pantalla, y aunque en su día se anunció que tenía preparados algunos proyectos con la productora del programa, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún espacio televisivo del que la gallega vaya a formar parte, todo ello a pesar de que se rumoreó que estaría al mando del nuevo formato de la cadena ‘¿Quién es mi padre?’, lo cierto es que ella misma aseguró que no le constaba que eso fuese a ser así.

Este miércoles, la revista ‘Lecturas’, muy afín a todo lo que tenga relación con La Fábrica de la Tele, ha publicado en su portada unas imágenes de la periodista durante sus vacaciones en Vigo. Al natural y en bañador, Carlota Corredera disfruta de su verano más tranquilo en la playa en compañía de su familia, a la que quiere y adora por encima de todo.

Después de unos meses en los que la protagonista ha recorrido lugares como Sicilia o Grecia, qué mejor que la tierra de una para el colofón de las que están siendo sus vacaciones más largas, y en parte obligadas, desde que Telecinco decidiese no contar con sus servicios temporalmente.

Son muchos los que se han preguntado si Carlota podría estar al mando de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, que se emitirá en abierto este otoño en Telecinco, pero la citada publicación asegura a través de fuentes de la cadena de Paolo Vasile que “no hay novedades al respecto”. El futuro profesional de la gallega continúa siendo todo un enigma.