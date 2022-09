Exclusiva: primeras palabras de Lourdes Ornelas tras el último bache de salud de su hijo ‘Camilín’

Malos tiempos para Camilo Blanes, conocido por muchos de forma cariñosa como ‘Camilín’. El programa ‘Ya es verano’ desvelaba este domingo que el hijo de Camilo Sesto había sido atendido por los servicios médicos a raíz de un nuevo bache en su estado de salud. Hoy, el ‘Programa del Verano’ ha añadido que un helicóptero medicalizado se había trasladado hasta su domicilio de Madrid para tranquilizarle.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, en estado crítico: “Los facultativos que le atendieron afirman que todo apunta a un infarto cerebral, en pocas horas recibiremos un parte médico” https://t.co/C3j4ju7dGc — Telecinco (@telecincoes) September 5, 2022

“El hijo de Camilo Sesto comenzó a encontrarse mal. Un helicóptero medicalizado del Sámur tuvo que intervenir de urgencia. Los facultativos que le atendieron afirman que todo apunta a un infarto cerebral, y en pocas horas recibiremos un parte médico” ha afirmado la periodista Nuria Chavero.

‘LA RAZÓN’ ha podido hablar en exclusiva con Lourdes Ornelas, madre del protagonista. Sorprendentemente, al otro lado del teléfono se encuentra una mujer aparentemente tranquila que está a punto de recibir una vacuna, tal y como relata. Tras preguntarle por el tema y por cómo se encuentra Camilo, su respuesta ha sido la siguiente: “Él está muy bien. Si no fuese así, no estaría yo ahora mismo hablándote así y no estaría aquí, a punto de vacunarme. No es para tanto y él está bien, de verdad”, desliza a este periódico para tranquilizar a todos aquellos que han especulado sobre la gravedad de su estado de salud.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid. 10/09/2019 FOTO: UAT GTRES

Lo cierto es que a pocos días del aniversario de la muerte de su padre -el próximo 8 de septiembre-, el hijo de Camilo Sesto vuelve a generar preocupación tras varias recaídas en su estado de salud. Y es que hace unas semanas, no dudó en desmentir en primera persona los rumores que apuntaban a que habría vuelto a recaer en sus adicciones, un proceso de superación en el que mucho tiene que ver María, su actual pareja, quien este mismo lunes ha confesado que su pareja “se encuentra en buen estado”.