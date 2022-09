Nacho Palau se deja ver en silla de ruedas en medio de su tratamiento para superar el cáncer de pulmón

En unos días se cumplen dos semanas desde que un sincero Nacho Palau anunciase a través de sus redes sociales que padecía cáncer de pulmón. Tras una breve temporada de ingresos y pruebas médicas, se confirmaba de esta manera que padece esta temida enfermedad, a la que desea vencer gracias a su lucha y optimismo.

“Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad... “No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación”, escribió junto a una imagen suya.

Ahora, el escultor se enfrenta a las sesiones de quimioterapia para acabar cuánto antes con este fuerte bache de salud. Desde el primer momento, su novio, Cristian Villela, ha sido uno de sus grandes apoyo, y es que no se ha separado del ex concursante de ‘Supervivientes’ durante todo este proceso. Tanto es así, que ambos aparecerán juntos en la noche de este sábado en el programa ‘Déjate Querer’ de Telecinco.

Nacho Palau y su novio Cristian FOTO: Mediaset

Durante estas semanas, Palau ha recibido en el hospital la visita de varios amigos y familiares, como la de su madre, Lola Medina. A pesar de estar viviendo un momento tan duro, Nacho Palau no pierde la sonrisa y afronta la enfermedad con optimismo. Además, el ex de Miguel Bosé no ha dejado de mostrar su agradecimiento en redes sociales por todos los mensajes de fuerza y cariño que ha recibido en las últimas semanas.

Cabe recordar que el valenciano reaparecerá en televisión el próximo sábado en el programa ‘Déjate Querer’, presentado por Toñi Moreno. Esta vez no le veremos solo, y es que aparecerá acompañado de su actual pareja.