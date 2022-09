Nacho Palau reaparece en televisión dos semanas después de anunciar que padece cáncer de pulmón

Han pasado tan solo dos semanas desde que Nacho Palau anunciase a través de sus redes sociales que padecía cáncer de pulmón. Después de unas semanas de ingresos y pruebas médicas, finalmente se confirmaba que padece esta temida enfermedad. A los pocos segundos de compartir la siguiente publicación, el escultor recibía el cariño de todos sus compañeros, quienes se han volcado con él al máximo en estos momentos tan complicados.

“Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad... “No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación”, escribió junto a una imagen suya.

Después de una semana de silencio, Nacho Palau volverá a la pequeña pantalla en medio de su lucha contra el cáncer, tal y como han anunciado desde Telecinco. Lo hará este mismo sábado día 10 de septiembre en el programa ‘Déjate querer’ conducido por Toñi Moreno. El ex de Miguel Bosé no lo hará solo, sino que recibirá la sorpresa en directo de su novio Cristian, quien también estará en plató para apoyarle públicamente: “Merece que se le quiera y que se le cuide”, desliza Palau sobre su compañero de vida.

Nacho Palau y su novio Cristian FOTO: Mediaset

El papel de Cristian está siendo determinante para Nacho. Desde que llegó a su vida ha supuesto un gran apoyo para él a todos los niveles. Conoce a sus hijos, con los que se lleva a la perfección, y ambos tenían intenciones de emprender un proyecto profesional en común, algo que se ha pospuesto debido a la actual situación del valenciano.