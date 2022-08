Así se encuentra Nacho Palau tras comenzar el tratamiento contra el cáncer de pulmón

Hace apenas dos días que Nacho Palau comunicaba a través de sus redes sociales que padecía cáncer de pulmón. Después de unas semanas de ingresos y pruebas médicas, finalmente se confirmaba la enfermedad que padece. Al instante, el escultor recibió el cariño de todos sus compañeros y sus fans y toda la audiencia y el mundo del espectáculo se ha volcado con él en estos momentos tan complicados para el valenciano.

Charo Vega ha sido la encargada de dar la noticia de que Nacho Palau ya está en pleno tratamiento contra el cáncer. La artista acudía al plató de ‘Sálvame’ para hablar sobre la última hora del escultor y dar información de cómo se encuentra. “Ayer pedí su teléfono, porque no lo tenía. Le mandé un mensaje y al segundo me contestaron. Era Christian. Me dijo: ‘Charo, ya está con el tratamiento y está muy cansado”, relataba la exsuperviviente y compañera de Palau en el concurso de Telecinco.

Charo Vega también ha relatado que todos los participantes de la edición de ‘Supervivientes’ han acordado hacerle una visita a su pueblo, Chelva, donde vive el escultor, para arroparle en estos momentos tan duros y darle mucho cariño y amor. Desde el programa, han asegurado que “está un poco bajo de ánimo” ya que el diagnóstico de la enfermedad y el comienzo del tratamiento se ha desarrollado todo muy rápido y aún está asimilando la situación a la que se enfrenta. Aún así, se encuentra positivo y con muchas ganas de luchar contra la enfermedad que también ha padecido su madre y está muy arropado por todo su círculo familiar y de amistades.

Así comunicaba el ex de Miguel Bosé que padece cáncer de pulmón a través de sus redes sociales: “Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”. Al segundo, el post se llenaba de mensajes de cariño y ánimo al escultor y muchos famosos mostraban su apoyo públicamente a Palau a través de sus cuentas personales, como Marta Peñate o Anabel Pantoja.