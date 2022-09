Raquel Mosquera se rebela públicamente para defender su matrimonio con Pedro Carrasco

Este martes tendrá lugar el estreno oficial en abierto de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco. Con ella presente en plató, se emitirán en Telecinco dos capítulos (el 3 y el 4), en los que la hija y heredera universal de Rocío Jurado centra la trama en la figura de su padre, Pedro Carrasco.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

El nombre de Raquel Mosquera también cobra un especial protagonismo desde que esta llegó a la vida del exboxeador, y por consiguiente a la suya. Ambas mantuvieron una buena relación hasta que Pedro falleciese y llegase el momento de la repartición de la herencia.

Además, la mujer de Fidel Albiac ha afirmado rotundamente que Pedro Carrasco murió enamorado de Rocío Jurado, etapa en la que la artista estaba casada con Ortega Cano y Pedro con Raquel Mosquera: “Mi madre se murió enamorada de mi padre, y él seguía enamorado de ella”, desliza.

A pesar de que el gran público ya conoce el contenido de estos episodios, tanto es así que fueron comentados y contestados por la propia Raquel en el programa ‘Viva la Vida’, la peluquera ha querido compartir una publicación en la que vuelve a dejar claro cómo era la relación con el que fuese el hombre de su vida, Pedro Carrasco.

“Buenas noches, mis Amores y mis Corazones!!! Sin más……. he querido compartir con vosotr@s imágenes de importantes y bonitos momentos de mi Vida. Con el que fue mi marido Pedro Carrasco gran persona y gran deportista campeón del mundo de boxeo. Estuvimos diez años juntos, y disfrutamos de una gran y bonita historia de Amor que siempre recordaré y lo llevaré en mi corazón. Pese a quien pese. Ambos dos fuimos muy felices desde el primer día que nos conocimos, hasta el último día de su vida, y así no lo demostramos el uno al otro en vida. Gracias a Dios fui muy feliz antes, como lo soy ahora. Dios me ha premiado, con una segunda oportunidad y formado una bonita familia, como sabéis. Por eso le estaré eternamente agradecida”, concluye esta pequeña carta que la protagonista ha acompañado de una bonita fotografía del matrimonio.