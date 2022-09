Antonio David desafía a Rocío Carrasco: “Estoy esperando a que me demandes y a que se reabra tu caso”

Antonio David ha inaugurado su segunda temporada como ‘youtuber’ en la noche de este martes, y lo ha hecho comentando parte de los episodios 3 y 4 de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, la cual se estrenaba hace tan solo unas horas en la noche de Telecinco.

Rocío Carrasco en el estreno de la segunda parte de su documental, 'En el nombre de Rocío' FOTO: Mediaset

El padre de Rocío Flores ha querido responder a todos aquellos que aseguran que no demanda a su exmujer por miedo a las consecuencias: “Es totalmente falso que si denuncio a Rocío Carrasco se reabre el caso por violencia de género y ella lo sabe. Cuando pueda, lo contaré, pero estoy esperando a que ella me demande y que se reabra el famoso caso, porque lleva más de un año sin hacer nada para la reapertura”, ha deslizado. “Has perdido todos los pleitos que has puesto. Conmigo 18, entre querellas y demandas. Estás haciendo este documental para poder sanear su economía, deja ya de engañar... Como los jueces no te creyeron, Rocío Carrasco, tuviste que unirte a tus enemigos, a esos que tenías demandados, para vengarte”, sentencia de forma tajante.

Después de que el todavía marido de Olga Moreno debatiera junto a tres colaboradores invitados sobre los dos episodios emitidos en Telecinco, y coincidiendo en día y hora de emisión con su directo, ha finalizado su discurso con una reflexión en forma de carta dirigida a la madre de dos de sus hijos: “Regresa Rocío Carrasco a Telecinco. Regresa con un documental pero lo más correcto sería llamarlo tragicomedia. Su intención no es otra que reescribir la historia 25 años después de ser televisada y escrita en los medios de comunicación. Lo llaman ‘En el nombre de Rocío’ cuando deberían haberlo titulado ‘Ahora es tarde señora’. Grave error hablar en nombre de personas que ya no están entre nosotros y que no pueden poner en entredicho tu versión. Perdón, la supuesta versión que tú pones en su boca”, comienza diciendo.

Antonio David ha querido defender la memoria de Pedro Carrasco y de Rocío Jurado, abuelos de sus nietos: “Si hay algo que avala la calidad humana que tienen los abuelos maternos de mis hijos es que no hablaron nunca de sus miserias por dinero y que tenían como estandarte la unión familiar. Rociíto, ¿sabes de lo que estoy hablando? Vuelvo a preguntarte, ¿sabes lo que es la unión familiar? ¿Te has parado a pensar cómo alguien puede estar en contra de todos y cada uno de sus familiares? Te pregunto, ¿por qué todos tienen la culpa del abandono y la desidia que tienes hasta la fecha con todos ellos? Te pregunto, ¿has leído alguna vez los testimonios de las dos últimas novias de Fidel Albiac y de cómo era su modus operandi con respecto a la familia? “Deja de hacer más daño y afronta la realidad. Sé valiente y cuenta la verdad de tu vida. Eso sería sanador y reparador como tú dices. Toda tu familia, TODA, lo único que ha hecho por ti ha sido cuidarte y quererte. Deja atrás el odio, el rencor, la venganza y sé feliz”.

Antonio David Flores vuelve a 'Youtube' FOTO: Youtube

“Después del caos que sufre Telecinco y con la promesa a sus fieles espectadores de que el segundo documental se emitía en otoño, se lo replantearon. Te metieron en el congelador. Y todos sabemos lo que has firmado, porque todos lo sabemos, pues probaron emitirlo en Mitele Plus, engañando a toda esa gente que te sigue, ya que tenían que pagar por verte. Y ahora lo emiten en abierto. No contentos con eso emiten tu segundo capítulo en el ‘Deluxe’ la semana pasada, obteniendo un 11% de audiencia. Y para los que conocemos la curva, la emisión de tu docuserie fue un baño de realidad, un absoluto fracaso. Apuestan por ti porque no hay más remedio, porque no dan pie con bola.”, cuenta.

“Apuestan por ti porque no hay más remedio, porque los números no dan pero el dineros sí. Porque recibieron una subvención del gobierno del que todo el mundo habla por el apoyo a la violencia de género. Le piden a Dios desde los despachos que tengan audiencia para levantar el desastre que tú solita les has provocado. Pues bien, la fe es lo último que se pierde”.

“Has dejado cadáveres por el camino, tu hermana Carlota Corredera, tu nuevo amigo, ese que visitas en su casa, “Jorgeja” y ya no se les ve a ninguno de los dos por ningún lado. ¿Dónde están? Es cierto que el mal de altura es jodido. Sobre todo cuando te crees un ser superior y una abanderada, empoderada de yo no se que película. La audiencia les ha dicho que por ahí no va bien y la hostia desde lo más arriba duele, duele bastante. Mientras más arriba estás, la hostia es más grande y más duele y quizás tenían que haber previsto unos cuantos paracaídas”, afirma Antonio David ante los aplausos de sus espectadores

“Has ido de abanderada de violencia de género cuando no lo eres porque la justicia de este país, de España ha dicho que tú no eres una mujer maltratada. Una cadena entera y una productora que ha comprado una versión sacando cuatro papeles sesgados donde no has contado la verdad, donde has cuestionado la justicia de este país y donde esa productora y el 95% de los que trabajan en ella han apostado por una mentira pretendiendo radicalizar la opinión de la gente y haciéndoles creer que si no pensaban lo que decían ellos, estaban apoyando la violencia de género. Sois lo que sois y tenéis lo que se merecéis. Tu vida es una mentira desde hace 25 años. Háztelo mirar”, concluye.