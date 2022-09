Critican a Jorge Javier Vázquez por burlarse de Antonio David y de Rocío Flores tras la muerte de Isabel II

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a situarse en la picota pública a raíz de sus últimas publicaciones en redes sociales. El presentador, que regresará el próximo lunes 19 de septiembre a los mandos de ‘Sálvame’, lleva varios días poniendo unos tuits que no han pasado desapercibidos para sus miles de seguidores (y también detractores).

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y esta última habla por sí sola, y deja entrever, una vez más, la animadversión que siente el catalán por la familia Flores, aunque, eso sí, siempre haciendo gala de un peculiar sentido del humor ácido que muchos no comparten.

¡Cómo viene la revista! pic.twitter.com/6xg4DGx6al — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 12, 2022

“¡Cómo viene la revista¡” ha escrito junto a esta imagen. Y es que, tras la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra, un usuario de Twitter, Tony Rabina, ha compartido esta simulación de una de las revistas de los miércoles, la cual posteriormente también ha hecho pública el propio Jorge Javier. En ella, aparece Isabel II como protagonista, y en las dos ventanas laterales están Antonio David Flores y su hija, Rocío Flores, con supuestas declaraciones hechas por estos (no son reales) tras el fallecimiento de la monarca.

En cuestión de minutos, este tuit ha recibido miles de ‘me gusta’, y cientos de comentarios, muchos de ellos para reprochar al protagonista su “obsesión” por todo lo que tenga que ver con el clan Flores-Moreno, todo ello después de que este se posicionase claramente del lado de su nueva amiga, Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

Totalmente recuperado de su bache de salud, Jorge Javier ha vuelto a la carga, y no solo con el citado clan, sino con otros rostros de la pequeña pantalla como José Antonio Avilés, quien fichó hace unas semanas por ‘Sálvame’ para ser colaborador. Sin pelos en la lengua, no se corta en opinar sobre cualquier tema de actualidad, siempre con ironía y su particular humor ácido.