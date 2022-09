Rocío Flores desvela el motivo por el que no ha visto la nueva docuserie de Rocío Carrasco: “Lo he vivido en mis propias carnes”

Cada día 8 de septiembre, la familia de Rocío Jurado celebra el día de la Virgen de Regla en Chipiona desde el balcón de ‘Mi abuela Rocío’, la casa que fue de ‘La más grande’. Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, Amador Mohedano y Rosa Benito han sido algunos de los rostros mediáticos que no se han querido perder este momento en Chipiona. Uno de los hechos que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de Rocío Flores y su hermano David en el balcón, cuando en los últimos años no han faltado a este emotivo acto.

Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, José Ortega Cano, Gloria Camila, David García, Rocío Flores Carrasco durante el 15 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha confesado que no ha podido asistir por motivos de trabajo y por una boda que tiene este fin de semana, pero que sí estaba invitada: “He estado en contacto con mi prima y me ha estado mandando fotos. Es verdad que se me invitó pero no he podido ir por cuestión de tiempo”, desliza.

La influencer dice tener pendiente un viaje al sur para ver a su familia materna, y defiende que la imagen de su familia en el balcón es algo que le ha transmitido mucha alegría: “Todo el mundo que quiera ir, bienvenido es”. Además, asegura que con Gloria Mohedano no tiene ningún problema, tal y como se había insinuado en las últimas semanas: “Yo siempre lo he dicho que guardo buen recuerdo de toda mi familia materna y, sobre todo, tengo buena relación con todos”.

Rocío Flores ha confesado que no está viendo la segunda docuserie protagonizada por su madre, por el bien de su propia salud mental: “No. Ya lo he vivido en mis propias carnes, y eso ya es suficiente. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite ni creo que me beneficie mentalmente. Comenzamos una nueva etapa”, desliza.

Respecto a su progenitor, quien hace unos días regresó a su canal de Youtube para comentar en directo los episodios 3 y 4 de la docuserie, dice lo siguiente: “Si él lo ve oportuno, se le menciona y ¿por qué no? Yo creo que desde el respeto se puede opinar de todo”. Aunque si hay algo de lo que Rocío Flores no ha querido opinar ha sido del conflicto entre Marta Riesco y Olga Moreno, después de que la periodista se refiriese a ella en redes sociales de una forma que muchos han cuestionado: “Ya, bueno, cosas de ellas, yo no me voy a meter ahí”.

Finalmente, ha confesado lo mucho que ya echa de menos a Gloria Camila, y la defiende ante las palabras que Gema Aldón le ha dedicado en una entrevista.

Rocío Flores y Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes' FOTO: Mediaset Telecinco

Además, asegura que en caso de volver a televisión, opinaría de su concurso de manera objetiva: “Tengo muy claro quién es Gloria, todos sabéis que la amo con locura y si estoy en la tele trabajando estaré diciendo lo que me parezca bien y lo que me parezca mal de manera objetiva de lo que haga en su concurso”, concluye.