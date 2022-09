Ortega Cano, al límite, confirma que demandará a Rocío Carrasco por todo lo que ha dicho en su docuserie

El último episodio de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, ha estado dedicado casi en su totalidad a la figura de Ortega Cano, al que esta confesó haber tenido cierto cariño en un pasado.

Rocío Carrasco en una imagen reciente FOTO: Gtres

Después de asegurar en reiteradas ocasiones durante sus últimas entrevistas que su madre cometió un error al casarse con el torero y de insinuar que el murciano tenía problemas con el alcohol antes incluso del fallecimiento de la artista, la hija de Rocío Jurado va más allá y no le ha temblado el pulso al decir que el torero no se portó bien con la que era su mujer. “Durante el matrimonio mi madre sufrió mucho. José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente. El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti” desliza en el quinto episodio de su nueva docuserie.

Rocío Carrasco señala a Ortega Cano: "No supo valorar a la mujer con la que se había casado"



🌹 #EnElNombreDeRocío2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/r5u5XKH0ue — Telecinco (@telecincoes) September 12, 2022

La mujer de Fidel Albiac también cuenta que Ortega podría haber tenido una “doble vida” y que incluso Rocío Jurado habría tomado la decisión de separarse del diestro; algo que finalmente no llevó a cabo porque se puso enferma: “Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas”.

Rocío Carrasco y Ortega Cano FOTO: Gtres

Unas palabras que no han pasado desapercibidas para el propio Ortega Cano. Tanto es así, que ha confirmado la información que dio ‘LA RAZÓN’ el pasado mes de julio sobre las medidas legales (una demanda por lo civil) que tomaría el torero en contra de la hija de ‘la más grande’: “Sabrá lo que tenga que hacer, porque tendrá que hacer mucho”, confiesa, asegurando que tomará (o que ya ha tomado) cartas en este asunto: “¡Todas, todas!” concluye.