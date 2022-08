Así ha sido el cónclave de Rocío Carrasco, Fidel Albiac y Kiko Hernández en casa de María Teresa Campos

Muchas personas ya han tenido que despedirse de sus vacaciones de verano y han regresado a sus ciudades para retomar sus rutinas. Tal es el caso de Kiko Hernández, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que, tras un tiempo alejados de la opinión pública, por fin han vuelto a dejarse ver por la capital. El trío visitó en la tarde del 25 de agosto a María Teresa Campos en su casa de Aravaca, y allí pasaron un agradable rato que hizo las delicias de la veterana presentadora, que adora a sus invitados. Al abandonar la vivienda, la hija de la Jurado compartió algunos detalles sobre cómo se encuentra ella y la que fuera presentadora de “¡Qué tiempo tan feliz!”.

“Bien, bien, todo bien”, apuntó Rocío Carrasco. Sobre los supuestos problemas de salud que afronta María Teresa Campos, no entró en muchos más detalles y se mantuvo firme en sus declaraciones: “Está todo bien, gracias”. Eso sí, la empresaria prefiere guardar silencio sobre la polémica en la que Ortega Cano se ha visto salpicado a raíz de la seria crisis que atraviesa su matrimonio con Ana María Aldón.

Terelu Campos y Alejandra Rubio en el "Deluxe" FOTO: Telecinco

Lo curioso de la visita radica en que Kiko Hernández coincidió en casa de María Teresa Campos con la nieta de esta, Alejandra Rubio, que solo una semana antes dejó clara su animadversión hacia el tertuliano en “Sábado Deluxe”. La joven apuntó que, bajo su punto de vista, el colaborador “no quiere” a su madre ni a su tía, Terelu Campos y Carmen Borrego, respectivamente; y no le hace ni pizca de gracia que mantengan amistad con una persona que, según ella, ha hecho “tanto daño” a su familia.

“Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él, principalmente no me aporta nada como persona”, insistió Alejandra Rubio. De momento, no han trascendido detalles acerca de cómo ha sido ese tenso encuentro en casa de María Teresa Campos, pero de seguro que Kiko Hernández arrojará algo de luz tras su inminente vuelta a “Sálvame” después de sus vacaciones de verano. ¿Habrán firmado la paz?