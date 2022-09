El último recado de Ana María Aldón a Ortega Cano y a su familia: “No cabemos 18 personas en terapia”

Un domingo más, Ana María Aldón ha ocupado su silla de colaboradora en ‘Ya es Verano’ para responder a todas las polémicas familiares que han tenido lugar durante la última semana. Desde la famosa llamada de Ortega Cano en directo, a la última entrevista que ha concedido su hija, Gema Aldón, en la que no deja precisamente en buen lugar al torero, y tampoco a su hija, Gloria Camila Ortega.

La diseñadora ha contado cómo ha vivido esta semana junto a su marido en el domicilio familiar madrileño: “Ha habido más cordialidad y eso, pero solo eso, cordialidad. Hablamos de lo que se tenga que hablar.... Lo normal en una convivencia. Hay cordialidad y no falsedad”. Unas palabras que no apuntan precisamente a una reconciliación o acercamiento entre ambos. “Esto es algo que hacemos por el niño y lo hacemos siempre. Esta situación no se puede alargar mucho en el tiempo pero ahora es lo que hay y hay que respetarlo”, asegura. Una situación que no todos han entendido en el plató de Telecinco.

Respecto a la llamada que Ortega Cano protagonizó en este mismo programa, Ana María dice que no ha podido quitarse de la cabeza cuando este dijo que “si ella dice que está todo bien, no es verdad”. Además, tampoco le sentó bien cuando su marido aseguró que ella “había tenido un desliz” en toda esta historia.

Aún y todo, la protagonista vuelve a hacer hincapié en que el problema al que se enfrenta en los últimos meses va mucho más allá de la relación con el torero. Ella culpa más bien a gran parte del entorno de él: “Son más personas y son cosas que no van a volver a pasar porque yo no quiero”, ha deslizado de forma tajante, añadiendo que su matrimonio no es algo de dos, sino que son varias las personas que han interferido siempre en él.

Un nuevo dardo de Ana María contra su familia, lo cual, sin querer, pone entre la espada y la pared a Ortega Cano, quien atraviesa uno de sus peores momentos a nivel emocional desde hace varios meses.