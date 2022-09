Ortega Cano tiembla ante un posible docudrama de su esposa, tan demoledor como el de Rocío Carrasco

Es un rumor aún no confirmado, pero que de producirse hará temblar los cimientos de la familia de su todavía marido, José Ortega Cano. Si ya no tienen bastante con los furibundos ataques de Rocío Carrasco, que atormentan al torero en demasía, ahora surge la posibilidad de que su esposa, Ana María Aldón, se convierta en protagonista de su propio serial melodramático. Y es de las que no se calla.

El rumor surge de una noticia publicada en Informalia, y parece ser que la oferta está sobre la mesa y la sanluqueña y su representante la están calibrando muy seriamente. De aceptarla podría significar la ruptura definitiva de esta mujer con el diestro, porque Ortega vive un sin vivir con las continuas declaraciones de Ana sobre las intimidades de su matrimonio.

También la entrevista de la hija de Aldón, arremetiendo con saña contra la pareja de su madre, ha levantado ampollas y afectado muy negativamente en la ya difícil relación de Ana y José.

Es evidente que de grabarse el docudrama la situación del torero y los suyos no quedaría en buen lugar. Su protagonista no puede ni ver a la hija y los hermanos de Ortega, y no se cansa de repetir que su matrimonio está completamente mediatizado por algunos miembros de la familia Ortega Cano. Imposible un acuerdo para que cesen las hostilidades. O José pone orden en casa y le da a cada uno su sitio, o este matrimonio se convertirá muy pronto en la crónica de una muerte anunciada.