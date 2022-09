Rocío Carrasco hace balance de sus dos últimos años: “No me arrepiento de nada de lo que he dicho”

“En el nombre de Rocío” llega a la pequeña pantalla este mismo martes 6 de septiembre en Telecinco. Según Rocío Carrasco, esta segunda parte de su docuserie es “una contestación a muchos años de mentiras”, algo que defenderá desde el plató de un debate presentado y moderado por su amiga, la periodista y escritora Sandra Barneda, junto a varios invitados que contextualizarán y hablarán sobre cada capítulo.

Rocío Carrasco y Sandra Barneda en la presentación de 'En el nombre de Rocío' FOTO: Jesus Briones GTRES

“Esta serie es un trabajo para poner en alza a Rocío Jurado y, sobre todo, a Rocío Mohedano, que era mucho menos conocida”, ha dicho la mujer de Fidel Albiac en la rueda de prensa de presentación del programa, que homenajea la figura de su madre y detalla acontecimientos clave ocurridos en su familia.

“Los días de grabación fueron intensos y las emociones se fueron mezclando al ver recuerdos como vídeos de mis padres o de mí cuando era pequeña”, confiesa.

Respecto a que si rectificaría en algo de lo que ha dicho anteriormente, asegura lo siguiente: “No me arrepiento de nada que haya dicho previamente, pero puede que me arrepienta de cosas que no he dicho. He guardado cosas porque considero que si no lo han hablado otras personas en vida, a lo mejor yo no debería de hacerlo. Pero lo considero ahora, quizá mañana cambio de opinión”.

Rocío Carrasco en la presentación de 'En el nombre de Rocío' FOTO: Jesus Briones GTRES

Rocío Carrasco ha explicado en la rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes en los estudios de Mediaset, que se siente “fuerte, serena y tranquila”, además de “renovada”, y ha definido el trabajo realizado durante estos dos años como “una muestra de talento, piel y mucho tesón”.

El debate vuelve a estar servido, tanto en la calle como a través de las redes sociales, con estos quince capítulos que vuelven a ver la luz semanalmente para no dejar indiferente al espectador con uno de los temas más polarizados de la historia del mundo del corazón.