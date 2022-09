Anabel Pantoja llora desconsoladamente por lo que está haciendo ‘Sálvame’ con ella y con su padre: “Ha sido muy hiriente”

Anabel Pantoja ha dado por concluido el que ha sido uno de sus mejores veranos desde hace años atrás. La sobrina de Isabel Pantoja ha regresado a España después de un largo e intenso viaje a Nueva York junto a su pareja, Yulen Pereira, y un grupo de amigos. Mientras tanto, y pese a su ausencia en ‘Sálvame’, aquí no se ha dejado de hablar de ella, tanto por sus planes como por el estado de salud en el que se encuentra su padre, Bernardo Pantoja.

Anabel Pantoja y su padre Bernardo. FOTO: instagram

La influencer ya ha pisado ya suelo español y se ha encontrado con una sorpresa en su llegada al aeropuerto de Madrid: la presencia de Rafa Mora. El colaborador le esperaba disfrazado de esgrimista en el aeropuerto para darle la bienvenida y para preguntándole por todas las informaciones que han salido a la luz acerca de su padre y también por las filtraciones que ha habido en las últimas semanas. “Muy bien, muchas gracias”, contestaba Anabel con respecto a sus vacaciones.

Sin embargo, al preguntarle por si estaba al tanto de la evolución diaria de su progenitor, Anabel Pantoja ha contestado: “¡Ay Dios mío!”, dejando entrever su enfado con el programa para el que tantos años ha trabajado.

Así lo confirmó ella misma hace unas semanas en una exclusiva para la revista Lecturas, donde aseguró que ‘Sálvame’ no había tratado bien a su madre, y tampoco el tema sobre el delicado estado de salud de Bernardo Pantoja.

No cabe duda de que la prima de Kiko Rivera no quiere ni oír hablar de todas las personas que se han aprovechado de la situación de su padre para hablar en los medios y filtrar imágenes de su estado físico. Es por eso que nos encontramos ante una Anabel bastante agobiada en un regreso a la rutina.

Tanto es así, que hace tan solo unos minutos ha compartido unas historias en su cuenta oficial de Instagram en las que aparece llorando desconsoladamente y explicando el porqué de su actitud.

Anabel Pantoja en Instagram FOTO: Instagram

“Lo que acabo de vivir al llegar al aeropuerto creo que está fuera de todo y es innecesario. Sé que he venido de este programa (Sálvame), pero que durante veinte minutos me esté persiguiendo una persona con la que no te hablas y me diga que sí mi padre no sé qué, que si cuando voy a pagar, a trabajar... Cuando tan solo son rumores. Soy persona y hay que tener un poco de memoria, y aunque entiendo que busquen una respuesta, son preguntas bastante fuertes e hirientes, pero él sabe cómo hacerme saltar”, ha confesado.