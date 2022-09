Cuestionan la actitud de Anabel Pantoja con su padre, Bernardo Pantoja

Bernardo Pantoja continúa ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por una infección. Aunque por el momento se desconoce el estado de salud del hermano de Isabel Pantoja, su hija Anabel no se separa de él en estos delicados momentos.

Como no podía ser de otra manera, Yulen Pereira viajó a la capital hispalense para acompañar a la influencer y juntos disfrutaron de unos días de amor en Sevilla, antes de que el esgrimista retome de nuevo su carrera profesional.

Mientras el deportista vuelve este lunes a su rutina en Madrid, Anabel Pantoja continua en el hospital junto a su padre donde esta misma mañana ha explotado contra los reporteros que le esperaban a su salida. La influencer ha asegurado que su padre “está bien”, pero que “la cosa es seria”. “No es como para estar dando aquí todos los días un parte. Después se utilizan cosas y no me da la gana”, ha añadido enfadada por todo lo que se ha insinuado sobre que no se ocupa de Bernardo.

Una actitud que cuestionan desde el plató de ‘Sálvame’ sus propios compañeros. Y es que incluso Carmen, íntima amiga de Bernardo, arremete contra ella en dicho programa: “Yo he estado con Bernardo 24/7 y me he ocupado de todo. Y no me han pagado nada”. ¿Es Anabel una hija ejemplar?