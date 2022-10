Rocío Carrasco ‘se deshace’ del nido de amor de Rocío Jurado y Pedro Carrasco por 800.000 euros

Desde hace más de un año y medio, cuando dio comienzo la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco es noticia día sí y día también. En esta ocasión su nombre ha cobrado protagonismo debido a su último movimiento económico.

Rocío Carrasco en una imagen reciente FOTO: Gtres

La hija de Rocío Jurado ha conseguido vender, tras cinco años de intentos, la casa en la que la artista y Pedro Carrasco vivieron los primeros años de su relación. Se trata de la finca llamada ‘El administrador’, un inmueble que se puso a la venta en el año 2016 con el fin de sanear sus deudas, y que no ha sido hasta ahora cuando ha conseguido deshacerse de la citada propiedad que le dejó su madre como herencia.

Una finca dividida en tres parcelas, y cuya casa cuenta con una superficie supera los 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Su precio inicial fue de 2 millones de euros, aunque finalmente su precio de venta no ha superado los 800.000. El comprador en este caso no ha sido un particular, sino que se trata de la empresa e inversora inmobiliaria NIVEL 29 S.L Así lo asegura la revista ‘Semana’, medio encargado de avanzar esta noticia en exclusiva.

Imágenes de la Finca 'El Administrador' del año 2018 FOTO: La Razón

Fue en el año 2016 cuando la mujer de Fidel Albiac consiguió llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para evitar que este inmueble saliese a subasta pública. Debido al impago del impuesto de sucesiones, la deuda de Rocío Carrasco con la comunidad alcanzó los 960.000 euros, además de Hacienda, a quien le debía más de 110.000 euros.

Con esta venta, Rocío se despide del último inmueble de su madre que tenía en propiedad. Una herencia que a día de hoy sigue siendo debate público a raíz de la segunda parte de la docuserie de Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, donde la protagonista hace referencia, entre otras muchas cosas, a los tejemanejes y malos actos que, según ella, protagonizaron familiares como Amador Mohedano, Ortega Cano, José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano.