Ortega Cano deja claro que Fidel Albiac es la persona que asesora (para mal) a Rocío Carrasco

La vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión ha traído grandes exclusivas. Una de ellas, y quizá la más esperada, ha sido la entrevista que Ortega Cano ha concedido a la presentadora en este día tan especial para ‘El programa de Ana Rosa’.

El torero, que hace más de un año que no pisaba un plató, ha manifestado el sufrimiento que ha vivido durante este último año y medio: “Me gustaría estar tranquilo pero soy una persona que sufre mucho”.

Ana Rosa Quintana le ha pedido que aclare todas y cada una de las polémicas que le rodean en los últimos tiempos. Desde la situación en la que se encuentra su matrimonio con Ana María Aldón a todo lo que Rocío Carrasco ha afirmado sobre él en la segunda parte de su docuserie. Respecto a esto último, Ortega Cano ha querido leer una carta escrita por él que describe todo lo que siente “No termino de entender la vida y ya estoy acostumbrado a todo. En el fondo, y a pesar de esas palabras que he oído de Rocío Carrasco, en el fondo me preocupa su vida y me preocupan las cosas que hace. No sé asesorado de quién, aunque me lo imagino, por su marido, y lo siento por ella... Durante más de doce años estuvimos juntos Rocío Jurado y yo. Nos profesamos un amor incondicional y nuestra relación estuvo guiada por un respeto recíproco. Ella era una mujer muy inteligente y no se dejaba llevar por cualquiera y siempre estuvo unida a su familia... Estoy convencido de que Rocío Jurado estará sufriendo por la maldad que están influyendo a Rocío Carrasco”, desliza.

“Durante los últimos tiempos, Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Han retorcido la verdad, y es por ello que esa conducta de vileza y odio, tengo que hacerle frente de forma judicial. Por eso he dado instrucciones a mis abogados para que actúen cuando lo consideren oportuno”, ha señalado, dejando claro que tomará las medidas oportunas ante todo lo que ha contado la mujer de Fidel Albiac.

Respeto a su matrimonio con la colaboradora de ‘Fiesta’, Ortega dice que ni él mismo sabe el tipo de relación que mantienen en la actualidad: “Ella no se comunica conmigo o yo no me comunico con ella. No he consultado a abogados por el tema de la separación y no he pensado en la separación... Para mí lo más normal es que continuásemos. Creo que Ana María ya no está enamorada de mí, y siento decirlo, porque yo a ella sí”.

Una entrevista, la suya con Ana Rosa Quintana, que no ha dejado indiferente a nadie, y cuyas reacciones no se harán esperar. De hecho, Rocío Carrasco estará de cuerpo presente esta noche en el plató de ‘En el nombre de Rocío’ para contestar al que fuese marido de su madre.