Hablamos con Javier Urra sobre los ‘riesgos’ del posible encuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores en los juzgados

El pasado miércoles la revista ‘Lecturas’ publicaba en sus páginas que Rocío Flores declarará en el juicio que enfrenta a Antonio David Flores y Rocío Carrasco por el supuesto impago de la manutención de David Flores, hijo en común de ambos. El malagueño llevó a los tribunales a su exmujer, acusándola de “abandono de familia” por no abonar desde el año 2018 a su hijo pequeño la correspondiente pensión de 200 euros mensuales.

Antonio David, David Flores y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

Más pronto que tarde, el encuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores podría ser toda una realidad, el primero tras muchos años de polémicas y enfrentamientos. Una cita que tendría lugar en sede judicial, y por la que parece que la hija de Rocío Jurado se encuentra tranquila.

Para arrojar un poco de luz sobre este asunto, LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Javier Urra, psicólogo y Primer Defensor del Menor, quien habla de un caso (este) que conoce a la perfección: “Rocío Flores sabe perfectamente quién es su madre y quién es su padre, y quién le ha dedicado tiempo y quien no. Ella ha ido elaborado su vida. La verdad es que de todo esto se ha generado un verdadero espectáculo, algo que nunca debía de haber sido”, comienza diciendo.

Javier Urra FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Respecto a su posible cara a cara, Urra opina lo siguiente: “Si se encontrasen quizá podría ser una ocasión para que ella (Rocío Flores) demuestre su madurez. No creo que le pueda generar ya un estrés postraumático. Por otro lado, es un mal momento encontrarse con alguien en sede judicial porque es bastante completo. ¿Realmente quieren encontrarse? ¿Existiría alguna posibilidad de ello? Yo planteé la figura de un mediador en su momento, y hubiera estado bien que que reconocieran que han tenido muchos problemas, problemas que han sido erróneamente divulgados”.

Echando la vista atrás sobre todo lo que supuso el testimonio de Carrasco con respecto a su primogénita, el experto en la materia explica lo siguiente: “Al final creo que el ser humano debe de ser respetuoso con la intimidad. No podemos generar tanto odio, no podemos llevarlo todo a los abogados, y no podemos llevarlo todo a temas puramente económicos... Cuando ha habido instituciones, como la mía, la del defensor del menor, que intervino en su momento, y hay pruebas fehacientes de ello. Intervino hasta el responsable de la fiscalía del Tribunal Superior de la Justicia, que después fue Ministro de Justicia”.

Para concluir, Urra defiende su papel y el de sus compañeros ante las insinuaciones que apuntaban a un desentendimiento cuando tuvo lugar el fatídico suceso entre madre e hija en verano del 2021: “Yo nunca entraré a decir lo que sé, pero lo que sí digo es que conozco todo el caso con total profundidad. Nunca hablaré de ello, pero nunca permitiré que se diga que la Institución del Defensor del Menor no intervino”.