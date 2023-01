La sombra de Rocío Jurado persigue de nuevo a Ortega Cano ‘por culpa’ de una enfadada Terelu Campos

Ortega Cano y Ana María Aldón continúan siendo dos de los rostros protagonistas de la crónica social en las últimas semanas. Después de que el torero dejase entrever que podría tomar medidas legales contra su exmujer si esta continuase hablando de él y de su familia en televisión, parece que las cosas han cambiado (y mucho) con la entrada de una tercera persona en escena: Terelu Campos, quien ha vuelto a poner sobre la mesa el nombre de Rocío Jurado.

La hija de María Teresa Campos, quien, por cierto, ha sido ingresada recientemente en un hospital de Madrid, ha soltado un auténtico bombazo este lunes, al revelar que la andaluza conoce “episodios penosos” que Rocío Jurado vivió con el torero, al que ha mandado un contundente mensaje que está dando mucho que hablar en las últimas horas: “Don José Ortega Cano, yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer porque a lo mejor decide ya no callarse nada. Piénsese la demanda porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar es Ana María, que se está diciendo que no le defiende y yo le he visto dar la cara por él” ha afirmado Terelu visiblemente molesta. “A lo mejor llega un día Ana María y dice, ‘¿A que me hago una docuserie?”, sentencia.

“Ana María no nos ha dicho la verdad de muchas cosas que ella conoce de primera mano. Y a lo mejor esas cosas no eran de ella, sino de otra persona. Ana María conocía episodios de la vida de José Ortega Cano y Rocío Jurado, cuanto menos, penosos” ha soltado la presentadora, sin aclarar a qué tipo de ‘episodios’ se refiere pero dejando entrever que, si la diseñadora los contase públicamente, podrían cambiar para siempre la ya ‘maltrecha’ imagen pública del padre de Gloria Camila.

Una advertencia con la que Terelu deja a Ortega Cano contra las cuerdas y a Ana María en una tesitura cuanto menos complicada. ¿Contará lo que supuestamente sabe del matrimonio del torero y Rocío Jurado? ¿Romperá su silencio y arremeterá contra el que fue su marido?