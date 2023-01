Javier Urra alerta sobre las consecuencias que el negocio de Shakira y Piqué podría tener para sus hijos

Shakira y Piqué han acaparado toda la atención y la polémica en las últimas semanas, todo ello a raíz de la nueva canción de la colombiana junto al productor Bizarrap, dedicada casi en su totalidad al deportista y a la pareja de este, Clara Chía. Una embrollo mediático en el que los principales perjudicados podrían ser las personas que tienen en común los dos protagonistas, que no son otros que sus dos hijos.

Para ello, Javier Urra, psicólogo y ex Defensor del Menor, ha asegurado que todo este conflicto mediático podría ser perjudicial para los dos pequeños: “Me parece que es lesivo, aunque los niños hayan nacido en ese entorno. En el fondo subyace un punto de rencor, un punto de celos, un punto de reírte del otro, un punto de machacar a la suegra, un punto de valorar temas de la nueva pareja. Me parece que eso no está bien”, ha comenzado diciendo.

Es por eso que ha lamentado que los focos se hayan puesto en Shakira y Piqué y no en las repercusiones que pueden tener estos actos en sus hijos, destacando la importancia de resolver ciertos temas, como una separación, en familia y no públicamente: “Explayarse y hacer de esto una canción, y que todo el mundo se sienta más o menos aludido, y la gente toma partido por ello, no está bien. Deberíamos plantearnos que tienen dos hijos”, ha recalcado el psicólogo.

En este sentido, Urra ha negado que esta situación vaya a generar un “gran trauma” a los menores pero sí les puede llevar a preguntarse los motivos por los que sus padres están haciendo un “espectáculo” de algo que para ellos puede ser doloroso: “Pero también pueden aprender. Pueden decir: ‘si mañana me pasa esto, hago lo mismo, hago de esto un negocio, gano muchísimo dinero y, además, me hago famoso’, confundiendo lo que es ser famoso con ser reconocido, lo que es ganar dinero con lo que es la esencia de la vida”, ha alertado.

“No me preocupa tanto la actitud de ella, de Pique, de las empresas, me preocupa más la sociedad, que no tenga capacidad crítica para decir ‘oye, hasta dónde está bien’. Hablo de ese caso, o de otros de los que generamos un auténtico espectáculo que al final provoca daños o dolores, pero que al final todos, padres, hijos, familia, acaban viviendo de ese espectáculo. Un día se dará cuenta de que se han equivocado. Y será tarde”, ha zanjado con respecto a este asunto.