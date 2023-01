Jiménez Losantos sentencia así la relación de Olga Moreno con David Flores: “Ella ha sido su verdadera madre”

El cisma familiar entre los Flores-Moreno no para de generar polémica, tanto en televisión como en los medios de comunicación. El revuelo provocado por la situación del joven David Flores y su futuro ha provocado que incluso el abogado familiar, Iván Hernández, haya tenido que salir al paso a golpe de comunicado para ponerle un poco de cordura a toda esta situación.

Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

Mientras tanto, desde ‘La Crónica Rosa’, tertulia radiofónica diaria que conduce Federico Jiménez Losantos, aseguran que en toda esta historia hay cosas que no encajan y que faltan por hacerse públicas: “Hay un divorcio que no existe, todavía el divorcio oficial no se ha producido. Y yo creo que hay una desinformación porque se está diciendo que el niño vivía con Olga. No, el niño no es un niño, que ya es un señor de veintitantos años y que no está incapacitado, aunque tenga una serie de limitaciones. No es una persona que esté incapacitada ante la vida”, desliza la periodista Beatriz Cortázar.

“Cuando Antonio David y Olga se separan, no se divorcian pero se separan de hecho, ellos comparten la custodia de una menor. Entonces una semana sí y una semana no está con el padre o está con la madre”, continúa explicando. En lo que respecta a David Flores, y dados los planes de Olga Moreno a medio/largo plazo, las cosas podrían cambiar para el joven: “No hay que crear estos dramas de estas situaciones. Yo lo normalizaría todo”, dice Cortázar. Por su parte, Alaska comenta que lo que ha transmitido “la parte interesada” es que Olga abandonó al niño, al dejar caer que esta le habría pedido a Antonio David que se ocupase de él.

Ante esto, y en el último programa de la ‘Crónica Rosa’ Federico tomó la voz cantante para expresar lo siguiente: “No es verdad. Es que no es verdad. El primer error es pensar que vivía con Olga porque como lo hemos visto siempre acogido por Olga, criado por Olga, como su verdadera madre ha sido Olga…”, concluye.