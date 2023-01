El abogado de Antonio David se rebela y blinda a David Flores a golpe de comunicado

Los Flores-Moreno han vuelto a convertirse en los protagonistas de la noticia a raíz de la última portada de la revista ‘Diez Minutos’, en donde aparece Antonio David y el citado medio dando como exclusiva que David Flores se irá a vivir con su padre, algo que ya se lleva comentando en los últimos días a raíz de la última decisión de Olga Moreno.

Después de la última información dada por Makoke en el programa ‘Fiesta’ y de los continuos ataques del programa ‘Sálvame’ hacia la familia, los abogados de la familia han decidido emitir un comunicado respecto a este asunto y lo han hecho a través de su propio canal de Youtube, ‘Derecho al Corazón’.

Iván Hernández, abogado del despacho que lleva los asuntos legales de Antonio David Flores y en ocasiones del resto de la familia, ha comenzado leyendo la aclaración de rectificación de la revista tras el toque de atención por parte de este despacho de abogados: “Antonio David Flores y su familia son protagonistas de la crónica social. En relación a la información publicada por Diez Minutos este miércoles, que corresponde al número 3727 de la revista, en la que aparecía en portada Antonio David, y que recogíamos en nuestra web, hemos procedido a suprimir el reportaje. Siguiendo los argumentos expresados por la defensa jurídica de David Flores Carrasco, hijo de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco, se ha eliminado el material correspondiente al citado reportaje Por otro lado, queremos recalcar que Antonio David Flores no ha participado en el reportaje que publica ‘Diez Minutos’ ni tampoco ha cobrado remuneración alguna por el mismo”, han aclarado.

Hernández ha querido destacar que, aunque por todos es sabido la campaña que ha existido en contra de la familia Flores durante los dos últimos años, “lo que se hizo el pasado domingo y que Telecinco ha seguido durante todos los programas de ‘La Fábrica de La Tele’ con el hijo de Antonio David Flores es absolutamente inadmisible. Y por ello, y habiéndosele comunicado los particulares a la revista ‘Diez Minutos’, ante la gravedad de los hechos, el daño que se estaba produciendo y las responsabilidades que ese daño tenía, han decidido realizar este comunicado. Queríamos ponerlo de manifiesto porque esta vulneración de lo que es un personaje absolutamente anónimo, que nunca ha participado en este negocio y al cual se le ha puesto en todos los programas y se le ha machacado su relación familiar, sin tener en cuenta las consecuencias que para él pudiera tener. Me imagino que el resto de los medios de comunicación, youtubers y participantes de las redes sociales pero, especialmente, Telecinco, su consejo de administración y su presidente, tomarán nota y asumirán las responsabilidades si siguen en estas prácticas de dañar a personajes anónimos, donde causan un perjuicio irreparable”, asegura.

Antonio David Flores y su hijo David Flores Carrasco por las calles de Sevilla. FOTO: KCS GTRES

“Ellos sabrán y ellos tendrán las responsabilidades. Esperemos que todos aquellos puedan tomar nota y que se pare ya con todo esto. No hay derecho para lo que está pasando tampoco Rocío Flores. Lo que se está haciendo en estos últimos dos días es también inadmisible. Tienen que parar esto. El negocio no lo vale todo. La subida de audiencia a costa de la familia Flores no puede permitir que se sigan realizando actuaciones como las que se realizan y que cada uno que las realice, tendrá sus consecuencias. Unos en la vía civil, como está ocurriendo con todo lo que ha pasado este año y otros, en otras jurisdicciones”, ha concluido en este vídeo de casi cinco minutos de duración.