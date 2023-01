Hablamos en exclusiva con Olga Moreno: “No tengo ninguna oferta para comprarme la tienda”

Cisma familiar dentro del clan Flores-Moreno-Riesco. La periodista y reportera de Telecinco se manifestaba el pasado fin de semana a través de sus redes sociales contra todos aquellos que considera que ella considera que la insultan o la descalifican a raíz de su relación con Antonio David Flores.

Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

En sus más de diez tuits, dirigidos tanto a rostros conocidos como a twitteros que han apoyado a la familia durante estos casi dos años, cabe destacar uno en concreto, dirigido a Raquel, una de las hermanas de Olga Moreno. En ese mensaje, Riesco responde a un comentario de Raquel Moreno en el que la tacha de “personaje”, y para defenderse ha echado los balones al tejado de Olga Moreno. “¿La hermana de la gran ‘Señora’ me llama personaje? ¿Las ‘prudentes’ que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos”, ha escrito la protagonista haciendo referencia a la madre de la hija de Antonio David.

Cabe destacar que, recientemente fue Olga Moreno quien reprochó a Marta Riesco y Antonio David Flores la exposición en redes sociales a la que sometieron a su hija Lola en el día de su cumpleaños. “Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”, sentenció,.

Además, en las últimas horas, el youtuber Diego Arrabal ha asegurado que Olga Moreno habría avisado a Antonio David de que necesita que el joven David Flores abandone su domicilio para poder rehacer su vida.

Arrabal mantiene que, desde hace cerca de un mes, David Flores vive en un apartamento que su padre ha alquilado en Málaga para vivir allí con él y con su hija Lola, fruto de su relación con Olga Moreno, las semanas en las que le corresponde. Cuando el guardia civil no puede desplazarse hasta la ciudad andaluza, el joven se hospeda en la casa de su hermana, Rocío Flores, “pero nunca en casa de Olga Moreno”, insiste el paparazzo.

Respecto a esta información, ‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con la protagonista, con Olga Moreno, para conocer de primera mano si todo esto es como se está diciendo: “De los niños no voy a hablar, y solo tienes que conocerme un poco para saberlo”, desliza, dejando entrever que la intimidad familiar es su absoluta prioridad en estos momentos.

De lo que sí ha querido hablar ha sido de la información que se ha contado este fin de semana en el programa ‘Fiesta’, desde donde se ha asegurado que iba a vender su tienda de ropa en Málaga y que tenía intenciones de mudarse a la capital para comenzar una nueva vida: “La verdad que no tengo ni una oferta de la tienda no se de donde sacan eso. Todo sigue igual”, desliza, por lo que parece que, de llevar a cabo esos planes, será en un futuro a medio plazo.