Joaquín Prat, actual estrella de Telecinco, grita su amor a los cuatro vientos por Alexia Pla

Joaquín Prat ha disfrutado de un encuentro con los medios de comunicación en compañía de Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo, Patricia Archidona y Ana Terradillos, todas ellas presentadoras en alguna ocasión de ‘El Programa de Ana Rosa’, que ha cumplido recientemente su mayoría de edad, nada más y nada menos que dieciocho años en antena.

Patricia Pardo, Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat y Beatriz Archidona posan en photocall FOTO: Jose Velasco Europa Press

En el caso de Prat, quien conduce parte de este formato y también el programa ‘Ya es Mediodía’, no hay duda de que atraviesa su mejor momento profesional. Y también personal, ya que la relación con su actual pareja Alexia Pla, marcha viento en popa. Ambos se conocieron este mismo verano en Ibiza y, tal y como confiesa el protagonista, está muy enamorado: “2022 me ha dado cosas maravillosas, uno de los mejores años de mi vida. Lo despedí enamorado, qué bonito poder decirlo”.

Según el presentador, Alexia es “una persona normal, trabajadora, a la que admiro y la que a la que tengo la suerte de tener en mi vida, me siento muy afortunado”, desliza. “No entraba dentro de mis planes, por eso en esta vida no se pueden hacer planes” ha añadido, revelando que tan consolidada está su relación que ahora, lo único que podría pedirle al año que acaba de empezar es “disfrutar más de mi tiempo. Me apetece estar tiempo con ella”.

Joaquín Prat FOTO: Telecinco Mediaset

Y es que, volviendo al ámbito profesional, y como admite él mismo, no puede pedir nada más, ya que está encantado compaginando ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya es mediodía’. Un reto diario del que reconoce que lo más complicado es “estar a la altura de los espectadores que tenemos, conseguir seguir manteniendo esa complicidad y, sobre todo, ser honesto y no perder la confianza del espectador, que es muy fácil”, desliza el que sin duda se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la cadena.