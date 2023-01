Diego Arrabal destapa “la traición” de Ana Rosa Quintana: “Es algo ilegal”

Recientemente se ha dado a conocer que Paz Padilla contará con su hija Anna Ferrer como colaboradora en el formato que Unicorn Content está preparando tras el regreso de la presentadora a Mediaset. El medio que publicó la noticia también sacó a la luz una fotografía tomada durante las grabaciones de los programas piloto, en la que la influencer aparece en la mesa de tertulianos.

Sobre esta filtración, Diego Arrabal se ha mostrado de lo más crítico en su canal de Youtube. Considera que Ana Rosa Quintana, máxima responsable de Unicorn Content, ha sido “traicionada” por sus propios compañeros de cadena, que habrían tomado la imagen de Anna Ferrer en el programa de Paz Padilla para venderla a una revista. “Eso es algo ilegal, porque es un sitio privado donde se ha tomado la imagen”, advierte el paparazzo.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en 'El Programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

Diego Arrabal asegura, además, que desde Unicorn Content “han puesto el grito en el cielo” y apunta a “una guerra” entre las principales productoras que trabajan con Telecinco. Bajo su punto de vista, ha sido la competencia de Unicorn Content quien ha filtrado la fotografía del programa piloto a una revista con la que suele colaborar y en la que trabajan algunos de sus rostros más conocidos.

No es la primera vez que Diego Arrabal expone una supuesta rivalidad entre estas productoras, y lo cierto es que sus presentadores más icónicos mostraron cierta tensión cuando se encontraron frente a las cámaras. Ocurrió durante la visita de Jorge Javier Vázquez a “El programa de Ana Rosa”, y su intervención estuvo marcada por las constantes pullas e ironías, aunque camufladas en un tono de humor. “Vamos a empezar las cosas claras, yo no te he traído, tú has venido”, comenzó señalando Quintana al de Badalona.