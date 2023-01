Hablamos con Manuel Cortés: “Ser hijo de Chiquetete y de Raquel Bollo me lo ha puesto más difícil en la música”

A sus 28 años, Manuel Cortés vuelve al foco público a raíz de la presentación de su nuevo single, ‘Te quiero’. Esta obra musical, que ofrece un sonido muy personal, está basada en un recuerdo e inspiración vivido por el artista. Una vez más, el artista regresa con un tema valiente y sincero, que define su personalidad.

¿Su gran apoyo en todos sus proyectos y metas? Su madre, Raquel Bollo, a quien Cortés considera “el gran referente de su vida” a todos los niveles. Además, durante esta entrevista, el artista desvela los pros y los contras de ser hijo de la diseñadora y de del fallecido Chiquetete, ya que, aunque le ha beneficiado como escaparate público, también ha sentido la presión de tener que demostrar más para mantenerse. Pasen y lean.

- Manuel, presentas nueva canción

Llevo un mes y poco con esta canción que se llama ‘Te quiero’. Ya está rozando en Youtube las 400.000 visitas y va como un tiro. Es un tema personal que he escrito en mis momentos más sentimentales y más bonitos que te da la vida para componer. Hay veces que uno se inspira en sus sentimientos y en sus cosas y quedan temas como este

- ¿Te has inspirado en alguien en concreto?

Me he inspirado en el momento en el que me cogió todo aquello y en lo que me rodeaba tanto a mí como a mi niña. También en problemas y alegrías personales... ha sido un cúmulo de todo

- Teniéndote delante y echando la vista atrás, se aprecia con creces la madurez que has experimentado en los últimos años

La vida va cambiando, y ahora mismo estoy entrenando para intentar, ya no solo en lo físico, sino para que todo me aporte para estar bien. Estoy muy tranquilo ahora mismo, porque la vida según va avanzando vas adquiriendo conocimientos y conceptos que debes aprender, y más en mi caso cuando yo era joven y tan “bruto”.

- ¿Te arrepientes de algo de aquellos tiempos?

No me arrepiento de nada. Fueron mis comienzos y mis orígenes. Alguna vez cuando me veo pues me río de mí mismo y pienso que es así como hay que tomarse la vida... La verdad es que mis apariciones en televisión siempre han sido muy buenas y correctas, y la verdad es que a día de hoy ya me puedo sentar y charlar contigo de forma mucho más pausada y tranquila

- ¿Te impone este tipo de prensa? Al final no es tu mundo

Bueno, no es el mío y al final sí lo es desde el momento en que nací porque me vino de cuna. Sinceramente yo siempre le estaré agradecido a la prensa, porque cuando era joven y empezaba en esto la verdad es que me dieron la oportunidad de promocionarme y de tener un escaparate. Otros artistas quizá lo tienen más complicado. He decidido vivir de la música y por y para ella, aunque cuando decido hacer alguna intervención en la televisión no tengo ningún tipo de problema

- ¿Crees que te ha favorecido ser hijo de Chiquetete y Raquel Bollo en lo profesional?

Uno nace ahí desde pequeño para lo bueno y para lo malo, y por eso creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo soy de los que piensa que para mí ha sido más difícil, porque yo he podido salir por eso, pero una vez que salga tengo que demostrar, y si no demuestro lo que la gente espera de mí, por mucho que sea “hijo de” pues voy a seguir siendo eso pero poco más. Para llegar a ser algo más pienso que hay que trabajar mucho

- ¿Qué papel juega tu madre en tu carrera? Es un hecho que eres y siempre has sido su debilidad

Ella para nuestra familia es un referente como persona porque ha sido una mujer muy trabajadora durante toda su vida. Ha conseguido muchos retos que se ha propuesto y para mí es un ejemplo a seguir