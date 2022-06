Raquel Bollo vuelve a pasar por quirófano: te contamos su último retoque estético

Con la naturalidad que le caracteriza, Raquel Bollo ha desvelado públicamente que ha pasado por quirófano para someterse a un retoque estético. Desde el plató ‘Viva la vida’ explicaba este mismo fin de semana que se encontraba feliz con el resultado de un remodelación en la zona del abdomen.

“Desde el embarazo tenía el abdomen que no me gustaba. Llevaba mucho tiempo queriéndome hacer esta operación. La hice el martes”, aseguraba la colaboradora, que también desveló que se ha retocado los brazos debido a la flacidez que padecía en ellos y que llegaba a acomplejarla: “Cada vez que voy cumpliendo años me veo los brazos mucho más gordos y caídos...”.

Raquel Bollo explicaba que era algo que tenía en mente desde hace tiempo y que por fin se ha podido realizar: “Es algo que tenía ganas de hacer. Puede tener críticas o no, pero me apetecía. Estoy operada pero tengo fuerzas. Siempre aconsejo que te pongas en buenas manos y estés totalmente informada”.

De la misma manera y a través de un vídeo en Instagram publicaba el proceso al que se había sometido: una remodelación 360, un procedimiento que combate la grasa localizada y la flacidez, esculpiendo el cuerpo en ata definición para que este verano la colaboradora pueda lucir la figura que deseaba.