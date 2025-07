Abby, streamer y boxeadora en la Velada del Año V: "Hubo un día que no podía más, que lo vi todo completamente oscuro"

¡Es hoy! La esperada Velada del Año V se celebra este 26 de julio en La Cartuja de Sevilla. Un evento que reúne a más de 80.000 personas en directo y alcanzará cifras récord en Twitch, con más de tres millones de espectadores siguiendo el espectáculo desde casa. Influencers, streamers y creadores de contenido se subirán al ring, mientras artistas como Aitana, Melendi, Mike Towers o incluso Los del Río amenizarán la velada más vista del año.

Una de las protagonistas de esta noche es Abby (Palma de Mallorca, 2000), cuyo nombre real es Abril Gené. Con 24 años y una comunidad que alcanza los 636.000 seguidores en Twitch, decidió aceptar el reto de subirse al ring para enfrentarse a Rorro, conocida en TikTok por sus vídeos de cocina dedicados a su pareja, Pablo. Lo hizo pese a una reciente rinoplastia y dejando atrás una vida muy sedentaria.

A tan solo unas horas del combate, Abby cuenta a LA RAZÓN todo el proceso, el entrenamiento, las dudas, y lo que ha significado para ella este desafío.

Pregunta (P): ¿Cómo estás a tan solo unas horas de la velada? ¿nerviosa?

R: Ahora sí que empiezo a sentir un poco los nervios. Es verdad que cuando vine el otro día estaba muy tranquila, veía a todo el mundo nervioso y pensaba: "Vaya, parece que soy diferente". Pero no, los nervios ya me están ganando un poco. Aunque son más nervios de ganas que de miedo.

P:¿Cuáles son tus sensaciones de cara al combate?

R: Que me lo voy a pasar muy bien. Al final han sido cinco meses de mucho sufrimiento, creo que todos los peleadores nos sentimos parecido, y el ring tiene que ser para disfrutar, para demostrar todo lo que hemos trabajado, lo que hemos aprendido... y que sea una fiesta con la familia, los amigos.

P: ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Tú habías boxeado antes?

R: No, nunca. Llevaba ocho años sin hacer deporte. Casi no salía de casa, estaba siempre sentada en el setup, streameando, en el sofá... Todo lo que comía era delivery. Llevaba una vida muy sedentaria y nada saludable. Estos cinco meses han sido pasar de cero a cien. Mi cuerpo se acostumbró rápido al cambio de ritmo de vida, aunque mis manos no tanto, y por eso tuve algunas lesiones. Pero por lo demás, muy bien, con más energía que nunca. Sí que es verdad que al final tienes nervios, presión, y a veces no te das ni cuenta de lo bien que estás porque estás agobiada por otras cosas. Combinar el mundo del contenido con el deporte es algo nuevo para mí y ha sido complicado. Han sido cinco meses con muchos altibajos, pero ahora solo siento orgullo y felicidad por haber aceptado este reto.

P: ¿Qué fue lo más difícil de todo el proceso?

R: Lo de las sesiones de mis manos. Tratar las lesiones me suponía mucho tiempo y también un gasto extra. Ese conjunto me hizo verlo todo muy negro y fue complicado de llevar. Al final tuve que acostumbrarme al dolor, aceptar que pegar significaba que me iba a doler, pero que eso no significaba que podía parar. Tenía que seguir adelante. Fue muy difícil. Incluso más que el déficit calórico.

P: ¿Te llegaste a plantear abandonar?

R: Sí, hubo un día que no podía más, que lo vi todo completamente oscuro. Me puse a escribir a mis seres queridos, necesitaba apoyo, que me dijeran cómo lo veían ellos desde fuera. Incluso le escribí a mi expareja, que el año pasado peleó en la velada. Le pregunté si en algún momento se sintió como yo y me dijo que no, que él no lo pasó tan mal como yo. Ahí me di cuenta de que realmente lo que estaba viviendo era muy duro. Pero fue solo un día. A partir de esa semana, ya nunca más.

P: ¿Cómo lo superaste? ¿Recibiste ayuda psicológica?

R: Sí, fui directamente a una psicóloga deportiva que me ayudó muchísimo. Se llama Blanca. También hablé con el doctor Ferran de la Resport Clinic, que me dio muchas opciones y me hizo ver que lo que me pasaba era normal en una situación como la mía. Hablé con mis seres queridos, me relajé, lloré mucho, hice algún cheat meal… y así fui remontando.

P: ¿Qué opinas de Rorro como oponente?

R: La verdad es que tenía completamente borrada de mi mente la idea de pelear en la velada. Ya me lo ofrecieron una vez y no lo vi claro. Luego, por la rinoplastia, tampoco. Pero cuando me propusieron pelear con Rorro, me gustó tanto la idea que acepté al momento.

P: ¿Se puede decir que fue por Rorro por lo que acepté?

R: Sí, sí, completamente. Al final, La pelea me parecía muy atractiva por las diferencias de altura, por su historia con el Supergym girl... No sé, me hizo mucha gracia la pelea y sentía que Rorro iba a ser como mi opuesto perfecto. Entonces acepté.

P: ¿Te parece justo el peso acordado?

R: Sí, completamente. Injusta es la pelea en sí. Rorro y yo, por características físicas, no tendríamos que haber peleado nunca. Al principio nos sacábamos 14 kilos, una locura. Pero se buscó un punto medio. Ella tenía que subir mucho y yo bajar mucho. Me parece lo más justo dentro de lo injusto.

P: ¿Qué opinas del doble pesaje?

R: Entiendo que el equipo de Rorro lo pidiera para evitar que yo hiciera una deshidratación y subiera al ring con más peso del acordado. Es normal que quieran evitar eso. Cuando me lo dijeron, lo acepté. Me parecía justo y era una condición con la que ambos lados podían sentirse cómodos.

P:¿El peso es algo que ahora mismo te preocupe?

R: No. Está totalmente controlado.

P:¿Cómo fue el momento en el que te enteraste de la lesión de Rorro?

R: Me enteré por redes sociales. Nadie me avisó, ni a mí ni a mi equipo. Estaba en una clínica esperando a ser tratada cuando empezaron a petarme el móvil diciéndome que mirara Instagram, Twitter, TikTok… Ya había visto un TikTok viral una semana antes donde decían que la habían visto escayolada, pero no me lo creí. Cuando vi el post fue una sorpresa total. Ni siquiera la organización de la velada lo sabía, según entendí.

P: ¿Crees que la fractura de Rorro te beneficia o te perjudica?

R: Ambas. Me beneficia porque una lesión en el pie te limita mucho en los entrenamientos. Pero también me perjudica porque la gente va a decir que ganar a una rival lesionada no tiene mérito. Si ya usaban la altura como excusa, ahora esto lo complica todo más.

P:¿Cuáles crees que son los puntos fuertes de Rorro?

R: Es súper disciplinada. Estoy segura de que no ha fallado ni un día de entrenamiento o de dieta. Además, es muy inteligente. El boxeo no es solo fuerza, es también estrategia, saber encontrar los huecos. Eso le va a beneficiar.

P:¿Y sus puntos débiles?

R: Me los voy a reservar. Forma parte de la estrategia.

P:¿Cuáles son los tuyos?

R: Creo que me muevo bien en el ring. El boxeo se me ha dado bastante bien. Mi punto más débil probablemente sea el cardio, pero creo que eso nos pasa a todos. El cardio del boxeo no se entiende hasta que lo vives.

P: ¿Nos puedes dar una pista de cómo será tu entrada al ring?

R: Solo puedo decir que es algo para mi comunidad. Es un detalle que entenderán los que me siguen, porque tiene lore. Eso la hace especial y me da muchas ganas de salir.

P: ¿Cómo vas a celebrar si ganas?

R: Llevo cinco meses con un déficit calórico brutal, así que me voy a pegar el festín de mi vida. Una hamburguesa con patatas, un cubata y a seguir la fiesta hasta las diez de la mañana.

P: ¿Has hecho alguna promesa si ganas?

R: Sí. Dije que iba a hacer un cambio físico: subir todo lo que he bajado en grasa, pero en músculo. Vamos a por ese cambio.