La agenda secreta de María Porto: Casablanca, sushi y soñar con tener un Pollock o un Matisse

A María Porto (Madrid, 1969) le mostró el camino del arte su padre, el guionista Juan Antonio Porto, y ella el fue dando su propia forma. La prestigiosa galerista nos recibe en su galería de El Corte Inglés, donde se permite descubrir al público a grandes autores. Divertida y generosa, nos abre también su corazón.

Una lección de infancia.

Con esfuerzo, curiosidad e ilusión se llega a todas partes.

¿Su mayor desafío?

Ser cada día mejor persona y mejor profesional.

El mejor consejo recibido es…

La humildad.

¿Su proyecto más emocional?

Conocer a Antonio López. Que me convirtiese en su galerista, ver la vida a través de sus ojos y trabajar con su hija María López es un regalo de la vida.

María Porto, galerista de arte en la nueva exposición abierta al público, en pleno El Corte Inglés de Paseo de la Castellana Cristina Bejarano La Razón

Una de sus obras vendidas.

Los galeristas no contamos qué vendemos ni a quién, pero a través de mis gestiones y de la galería Marlborogh conseguimos traer a España el primer Rothko.

¿Qué obras le gustaría en casa?

Un Matisse, un Hockney, un Rothko, un Pollock, un Richard Estes… Acabaría antes si dijese qué obra no me gustaría tener.

Ya tiene…

Sicilia, Gordillo, Chirino, Katz, Blanca Muñoz. Ana Malta, Robert Panda, Gattorno y Arturo Garrido

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Pasión, ilusión y el ojo que se me ha educado a la fuerza.

Su proyecto más inmediato.

Me encantaría seguir abriendo galerías en El Corte Inglés. Me he asociado también con David Bardia para un proyecto conjunto y volveremos a estar presentes en la Feria de Estampa.

Su mayor fortaleza es...

Soy valiente, curiosa y tenaz.

Para desconectar…

Visito exposiciones, escucho ópera, paseo, me reúno con amigas, viajo u organizo una comida con amigos…

¿Cuida su imagen?

Soy coqueta e intento sacar tiempo.

¿Para la piel?

Confío su cuidado a Massumeh. Una crema imprescindible. Cualquiera de la gama Massumeh Cosmetics.

Nasrin y María Porto Cedida

Su perfume.

Eau de Rochas. Es alegría.

¿Quién cuida su pelo?

En Chamberí, Choni, unos grandes profesionales.

¿Y su cuerpo?

Dos masajistas Naty y Joy. Mis manos y mis pies, Ángela.

Una cena romántica en…

El Jardín de Numa o el Hotel Santo Mauro, en Madrid, o Caviar, en Paris

¿Y una noche de chicas?

Últimamente salgo poco de copas. Si hay que escoger uno, Amazónico (Madrid) y luego nos bajamos a tomar la copita.

Un museo o galería.

El Thyssen, mi espacio y la galería de mi chico, David Bardia, en Madrid. Gagosian Gallery, en Nueva York o Lelong, en París.

Su última exposición.

Isabel Quintanilla, en el Thyssen.

Una obra de teatro.

«Prima Face». La interpretación de Vicky Luengo me dejó muda.

Un concierto.

Hombres G, Madame Butterfly y el último concierto de Marilia.

María Porto: "Aquí puede venir todo el mundo, no solo quien se pueda permitir llevarse un Picasso a casa" Cristina Bejarano La Razón

Baila con…

Soy ochentera y una amiga muy graciosa siempre me dice: ¡No bailes así que se nos nota la edad!

¿Qué suena en su Spotify?

Romántica, boleros, ópera, Beethoven, Bach…

Un cantante.

Luis Miguel, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flores, Marrow, Leiva, Andrés Suarez y Hombres G.

Una canción.

«Sì. Mi Chiamano Mimì». Me recuerda a mi padre.

Descríbame su estilo.

No tengo uno concreto.

Para shopping.

Un mercadillo, C8AoncLslur|||images/play_instagram.jpg

¿Cómo es su fondo de armario?

Ecléctico: «low cost», piezas retro y ropa de mercadillos.

¿Qué deportes practica?

Camino y hago pilates, más por obligación que por devoción.

Sus restaurantes favoritos…

Sushi 99 y cualquiera del grupo de Sandro Silva y Marta Seco.

¿Y terrazas?

Santo Mauro, Numa, Ritz y Rosales 20, en Madrid.

Una floristería.

Alfabia.

Ve una y otra vez...

«Casablanca», con mi padre.

Una personalidad histórica.

Velázquez.

No se cansaría de leer…

«Cien años de soledad».