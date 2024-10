Alejandro Sanz se pone meloso con su novia: el romántico mensaje a Candela Márquez

Alejandro Sanz está de nuevo enamorado. Después de muchos rumores que le adjudicaban nuevas conquistas y amistades estrechas, como con Mónica Cruz o Shakira, el cantante ha apostado de nuevo por el amor. Todo apunta a que su corazón vuelve a estar ocupado, siendo la protagonista de sus desvelos Candela Márquez, actriz con la que el artista habría superado el duelo de su separación con Rachel Valdés, el pasado año. La pareja ya habría dado el paso de superar sus primeros recelos y ya se han dejado ver en público juntos. Así lo hicieron en Florida durante un partido entre el Inter de Miami y el New England Revolution, al que acudieron dando buena muestra de la buena conexión que existe entre ambos.

Alejandro Sanz y Candela Marquez IG

Esto puso en preaviso al mundo de que podría haber surgido el amor entre ambos y animó a todos a buscar las pruebas que demostrasen las románticas teorías. Así las miradas se posaron irremediablemente en las redes sociales de los protagonistas, donde efectivamente se han encontrado pistas que apuntan a tan idílica dirección. Y es que todos quieren que el cantante encuentre la felicidad y si ésta pasa por compartir sus días con una nueva ilusión, le aplauden, después de haber atravesado por momentos anímicamente muy bajos. Ahora ha recuperado las ansias por disfrutar de la vida, pero parece que también esta nueva ilusión le ha hecho conectar con su lado más romántico, ese que termina siendo un éxito musical.

Por el momento ambos han optado por no pronunciarse de manera pública sobre el alcance de su relación y la posibilidad de haber traspasado los límites de una mera amistad. Sin embargo, todo indica que entre ellos ha surgido la chispa de algo que va más allá, al menos sí por el último mensaje que el cantante le ha dejado a la que todos ya consideran como su amada. Y es que la actriz valenciana ha compartido una fotografía de ella a modo de robado en la que aparece con las piernas en alto contra la pared y perdiéndose en las profundidades de su teléfono móvil: “Muy entretenida”, escribía ella. Una imagen sin más para muchos, si no fuese porque en ella ha aparecido un mensaje de lo más cariñoso de Alejandro Sanz: “No hay un marco, en ninguna obra de arte, de ningún museo del mundo que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad”, se ponía zalamero el cantante, que no dudaba en hacer más contundente su mensaje con un emoticono de un corazón rojo. Ese que convierte cualquier texto en una declaración de amor.