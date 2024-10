Lo que opina Jaydy Michel, exmujer de Alejandro Sanz, sobre su nuevo amor

Jaydy Michelsiempre tendrá voz y voto en la vida deAlejandro Sanz, aunque ya no forme parte de ella activamente. Siempre será su primera esposa, la mujer a la que juró amor eterno antes que, a ninguna, aunque el tiempo decidió que lo suyo no podía continuar. Pero fruto de su amor nació su hija Manuela, que ya es toda una mujer de 23 años. El cantante y la modelo mexicana se casaron en 1998 para separar sus caminos en 2005. Después llegaron otras mujeres a su vida, como Valeria Rivera, con la que estuvo siete años y tuvo un hijo; Raquel Perera, con la que aguantó otros siete años y tuvo dos hijos más; para después aparecer Rachel Valdés, de quien se separó el año pasado tras cinco años de unión. Mucho trajín sentimental que, sin embargo, no ha hecho que el artista tenga miedo al compromiso, pues ha decidido una vez más apostar por el amor. ¿Qué opina sobre esto su primera esposa?

Jaydy Michel en su último evento público Gtres

El exmatrimonio mantienen una buena relación casi 20 años después de haber roto su unión y tomado caminos por separado. El amor mutuo que sienten por su hija ha hecho que tengan que estar en constante contacto, lo que ha entrelazado sus destinos irremediablemente por siempre. Así, se pueden permitir licencias como dar oportunidad de que opine sobre su nueva ilusión. Y es que Alejandro Sanz ha querido darle una nueva oportunidad a su corazón para dejar de estar “partío”, yprueba suerte con la actriz Candela Márquez. Sobre este nuevo romance ha sido preguntada la modelo mexicana, que asegura no haber sido consciente de lo que se estaba cociendo a sus espaldas. Tras unos días en México junto a su marido, Rafa Márquez, regresa a la realidad con la inesperada pregunta sobre la nueva novia de su ex. Ha sido un sobresalto que ha atendido sin problema alguno.

Candela Márquez y Alejandro Sanz Instagram

“Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuando más feliz esté, mejor va a estar mi hija también”, reconoce Jaydy Michel muy diplomática. Sabe que la felicidad de su hija Manuela pasa por ver a los suyos bien, de ahí que le desee lo mejor al cantante en su nueva aventura amorosa: “Quiero que él esté bien, claro”, subraya. Y es que después de su ruptura con Rachel Valdés, él no estaba en su mejor momento, su físico alarmó a sus fans y sus confesiones sobre su salud mental causó cierta preocupación. Ahora se le vuelve a ver renacido, quizá por el regreso del amor a sus días. Su sonrisa dice que tiene nombre propio y ese es el de Candela Márquez. La joven actriz española con la que fue visto hace unos días durante el partido del Inter de Miami contra el New England Revolution. También por el jueguecito que se traen en redes sociales con intercambio de mensajes picarones que evidencian que algo más allá de la amistad está creciendo entre ellos. Al menos ya saben que cuentan con el beneplácito de Jaydy Michel, que le desea toda la felicidad del mundo a su exmarido.