Ana Obregón celebra el primer mes de Ana Sandra con una foto en redes: "El amor siempre triunfa"

Ana Obregón ha decidido hoy celebrar el primer cumplemés de su nieta Ana Sandra, nacida por gestación subrogada en Miami, con una nueva foto en la que aparecen ambas y el siguiente mensaje: "Al final el amor siempre triunfa, desde alguna estrella lejana tu papá te abraza", destaca Obregón junto a esta imagen, que ya acumula más de 200.000 "'me gusta".

Las palabras de Ana Obregón hacia su nieta, Ana Sandra, en el libro "El chico de los musarañas", que este miércoles 19 de abril ha salido a la venta, están escritas con "lágrimas rojas". En el extractro que dedica a su hijo y a la promesa que le hizo poco antes de morir destaca: "Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad. Pronto tendré en mis brazos a tu hija, mi nieta. Se llamará Ana Sandra. Mi corazón estallará de amor y emoción al abrazarla. Tendrá tu mirada, aquella que tanto brillaba de madejas e ilusiones y tus preciosos ojos color avellana. Heredará el don de tu sonrisa, franca y amplia, tu valentía, bondad, genialidad y alocada ternura. Será el milagro único jamás contado, fruto del amor infinito de una madre y un hijo, de un amor que traspasa todos los límites, uniendo el cielo y la tierra".

"Por fin tendré un poquito de ti aquí conmigo y nunca más volveré a estar sola. Sé que serás el mejor papá del mundo desde el cielo y que ahora mismo estarás feliz y sonriendo. ¡Lo hemos conseguido, Aless! Después de tantos años, las infinitas lágrimas que tu madre ha derramado dejarán de ser amargas y se volverán dulces de felicidad. Le contaré cada día que su papá fue un héroe y que deseó desde lo más profundo de su corazón que viniera el mundo. Gritaré con inmenso orgullo al universo que es tu hija, sin esconder la verdad. Cada noche a las nueve miraremos al cielo como me pediste tu último día en el hospital y como he venido haciendo cada noche desde tu partida y juntas gritaremos: God bless you, Aless. Y en ese instante estaremos los tres juntos. Mi chico de las musarañas, ya no continuaré agonizando en esta muerte lenta, ahora me vaciaré de paisajes dolorosos porque tu hija me prestará su sonrisa y tu corazón. Ahora quiere vivirme. Por tu hija. Por mi nieta. Por ti".

La actriz, a pesar de las críticas que ha levantado el nacimiento de su nieta no puede estar más feliz y buena prueba de ello son las imágenes que comparte en su perfil social.