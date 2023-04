Ana Obregón suelta la bomba: ¿Estaba enamorado Aless Lequio de Carolina Monje?

Hoy Ana Obregón ha cumplir el tercer último deseo de su hijo Aless Lequio antes de morir. 'El chico de las musarañas', libro que comenzó a escribir el joven cuando le diagnosticaron cáncer y que ha terminado la presentadora, ya está de venta al público al alcance de todos. Un relato que, desde que hace unas semanas, ha generado muchísima expectación ya que en su interior se resuelven muchas incógnitas sobre la decisión de la actriz para convertirse en abuela por gestación subrogada casi tres años después del fallecimiento de su hijo, algo que ha conmocionado a toda la población.

'El chico de las musarañas' contiene algunas de las reflexiones de Aless Lequio a lo largo de su enfermedad y Ana Obregón, paralelamente, ha escrito un relato donde plasma cómo ha sido para ella, como madre, la pérdida de su hijo. En el escrito llama la atención que la actriz apenas menciona la vida sentimental del joven, ya que, según ella, a Aless Lequio no le gustaba que se hablase de su intimidad, queriendo respetar la voluntad de su hijo.

"Te escribo porque no te conozco. Si te conociera, las teclas de mi ordenador tendrían tanto polvo acumulado que mis frases serían un sinsentido, pero ese no es el caso. Hoy mis palabras pecan de elocuencia. Vivo anclado a la posibilidad de conocerte, pero ya no sé si lo haré en lo que me queda de vida. Ojalá estas palabras puedan crear un pedacito de realidad para poder llevarme el boli a la cama pensando que al menos existe en mi imaginación. Dentro de mí. Tengo cáncer, pero lo peor de todo, tengo miedo. Ya no sé si algún día seré capaz de sentir cómo eres y lo que podríamos llegar a ser, pero lo que sí puedo hacer ahora, en este mismo momento, es transmitir cómo no eres y, por lo tanto, acercarme un poquito más a la idea de lo que serías. Sé que no eres el amor de mi vida, porque serías la vida entera. Porque seríamos uno. Porque sería para siempre", escribe Aless Lequio, insinuando que, a pesar de mantener una relación sentimental con Carolina Monje, no era el amor de su vida. Tras esta revelación, Ana Obregón confirma estas palabras, y añade a la reflexión de su hijo: "Ese amor que nunca existió porque el maldito cáncer te robó el tiempo para encontrarlo. ¿Hay algo más enigmático que un amor para toda la vida sin nombre propio?"

Ana Obregón y Aless Lequio Instagram

Aless Lequio, que conocía a la perfección a su madre, era absolutamente consciente de lo que le costaba a la actriz aceptar a sus parejas. En el libro, el joven llama a su madre como 'Doña Aitana', y la describe como una mujer muy protectora y que siempre ha estado muy encima de él. Una "madre biónica y "actriz, de las que han peregrinado en Hollywood, de las que nunca dejan de trabajar, de las que hacen teatro delante de tus narices y te regatean sin darse cuenta", dice sobre su primogénita.

Con esta información, Aless Lequio recrea una de las conversaciones que mantiene con su madre cuando es diagnosticado de cáncer, donde tenía una novia con la que cortó su relación a las pocas semanas de trasladarse a Nueva York para comenzar con su tratamiento y con la que, parece estar que no estaba muy contenta. "Desde que estás con esa niña no haces más que hacer el memo, te ha abducido, hijo mío, ¡ya ni te reconozco!", le decía 'Doña Aitana' a su hijo. Tras esto, el joven reflexiona sobre esto: "No hace falta ser Freud para entender los motivos que esconde el comportamiento de una madre soltera y temperamental frente a la primera pareja seria de su único hijo. Acabas aceptando la sobreprotección y solo saltas cuando las maneras rebasan los confines del respeto; cosa que empezaba a ser frecuente y no era del todo sano".