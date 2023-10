Así fue la reacción de Antonio David Flores al documental de Rocío Carrasco al anunciarse en "Sálvame"

David Valldeperas ha sido el último invitado al podcast de Malbert, "Querido Hater", y ha concedido una de sus entrevistas más esperadas y que más está dando de qué hablar. El director de "Sálvame", sin pelos en la lengua, se ha sincerado sobre algunas de las cuestiones del universo del programa, como su relación con Paz Padilla o Kiko Hernández. Además de hablar sobre la nueva vida del formato en "Sálvame", también ha desvelado algunos detalles desconocidos uno de los momentos más comentados de la historia del espacio, como el anuncio del documental de Rocío Carrasco con Antonio David Flores en el plató, cuando todavía el exguardia civil era colaborador.

Rocío Carrasco con el traje rosa que ha lucido en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' Telecinco

Valldeperas ha revelado la última conversación que tuvo con el malagueño y su reacción al ver el teaser de "Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva". "La primera palabra que pronunció fue: "¿Cuánto le han pagado por esto?"", ha relatado el director de "Sálvame". "Después de acabar el programa hablé con él y él me decía que cómo éramos capaces de hacerle algo así. Yo no había visto el documental y él lo que intentaba saber era hasta dónde llegaba Rocío, quería saber qué material y qué vivencias había contado", ha explicado Valldeperas sobre la situación que se generó. Tras esto, el de "La Fábrica de la Tele" no dudó en responderle: "Le dije: "Yo no sé nada, pero tú has estado toda la vida hablando y ahora le toca a ella contar la verdad"".

Al comienzo de la emisión del documental, Antonio David Flores fue despedido de "Sálvame" y el programa se posicionó al lado de Rocío Carrasco. Valldeperas, más sincero que nunca, ha dejado entrever que nunca tuvo buena relación con el padre de Rocío Flores: "Yo nunca hubiera contratado a Antonio David y lo he dicho muchas veces (…) Me pareció una secuencia de una película de terror". El exdirector del espacio sí que entabló con la hija de Rocío Jurado una bonita relación de amistad que ha perdurado en el tiempo hasta el día de hoy, al igual que muchos compañeros del espacio.