David Valldeperas da su versión sobre la polémica salida de Paz Padilla de "Sálvame"

David Valldeperas ha asistido al programa "El Mon de Rac1" y se ha pronunciado sobre algunas de las cuestiones que más han dado de qué hablar a lo largo de todo este tiempo de "Sálvame", como la sonada partida de Paz Padilla del espacio después de una bronca monumental con Belén Esteban. El exdirector del programa, que mantenía una estrechísima relación con la gaditana hasta ese momento, ha querido dar su versión de los hechos sobre lo que ocurrió esa tarde, acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del magacín.

Según ha desvelado Valldeperas, desde ese momento no supo nada más de la que era presentadora de "Sálvame". "Sobre Paz Padilla, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más la volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación", ha relatado sobre el asunto. Para el exdirector del programa, la humorista utilizó ese conflicto para abandonar el espacio. "Lo que pasa es que ella, creo, que había dado por cerrada una etapa y no sabía cómo cerrarla y bueno… Vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas. Se sentía, no maltratada, pero sí desprotegida. Y no es cierto, ella tenía esa visión y no ha querido volver a saber nada de nosotros desde ese día y, por tanto, no tenía que estar en el final de Sálvame", ha expresado sobre lo sucedido.

Paz Padilla y David Valldeperas en una imagen de archivo Cristobal Dueñas GTRES

Unas palabras que, seguramente, no hayan sentado nada bien a Paz Padilla ni a la expareja de David Valldeperas, Xoan Viqueira, mejor amigo de la humorista. Hasta que la expresentadora abandonó el espacio, mantuvieron una estrechísima relación a lo largo de los años, siendo el exdirector de "Sálvame" uno de los mayores apoyos de la gaditana tras el fallecimiento de su marido Antonio.

Ambos, después de la polémica, volvieron a verse en los juzgados después de que Paz Padilla considerara que su despido fue improcedente y tanto Valldeperas como otros rostros de "Sálvame" acudieron como testigos para testificar a favor de la cadena y no de la gaditana. De momento, la expresentadora de "Sálvame" no se ha pronunciado sobre las palabras del que fue su íntimo amigo, pero lo cierto es que para ella, todo lo vivido en el programa ya es historia.